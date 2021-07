Bemutatták a turisztikai szemafort

A turisztikai jelzőlámpa a minisztérium, az Állami Természetvédelem és a Szlovák Környezetvédelmi Ügynökség közremű-ködésével jött létre. A kezdeményezés célja, hogy a nemzeti parkok és védett övezetek látogatottságáról napi szinten tájékoztassák a kirándulókat, akik ennek köszönhetően, az aktuális adatokat figyelembe véve a kevésbé túlzsúfolt turisztikai célpontok felfedezése mellett dönthetnek. „A jelzőlámpa inspirálhatja őket a kevésbé ismert helyek meglátogatására. Ezáltal tehermentesül a természet a nyaralók nyomásától, valamint a nyugalomra vágyók számára biztosítva lesz a kényelem a természetben” – áll a tárca indoklásában. A sajtótájékoztatón kiderült, a weboldal még kezdeti fázisban van, de a készítői szerint már az idei szezon alatt bővülhet a kínált szolgáltatások sora.

A szaktárca érvelése szerint a koronavírus-járvány miatt egyre többen előnyben részesítik a belföldi üdülést – a szlovákiai erdők havonta 2,5 millióval több látogatót fogadnak, mint a járvány kitörése előtt. Ez volt az első számú ok, amiért a minisztérium alkalmazottai elkezdtek kidolgozni egy segédeszközt, ami megkönnyítheti az utazók dolgát.

A www.turistickysemafor.sk portál megnyitása után Szlovákia térképét látjuk, melyen zöld, narancssárga és piros túrázó figurákat helyeztek el, méghozzá attól függően, mennyire magas az adott terület látogatottsága. A zöld azt jelenti, szabad a pálya, a turisták száma elenyésző a kijelölt helyen. A narancssárga jelzés már figyelmeztet, hogy több emberrel találkozhatunk az adott területen. A piros fokozat már határozottan azt tanácsolja, tekintettel a turisták magas létszámára, válasszunk inkább más desztinációt.

„Az alkalmazás nem a látogatottság korlátozására irányul. Ez azt jelenti, ha valamilyen helyszín piros lesz, a turisták folytathatják a túrát, nem fogja őket ebben megakadályozni az állami természetvédelem egyetlen alkalmazottja sem” – magyarázta Dušan Karaska, Szlovák Környezetvédelmi Ügynökség vezetője.

A turisztikai jelzőlámpához jelenleg naponta 230 helyszínről érkezik jelentés az aktuális létszámmal kapcsolatban. Az adatokat a Szlovák Környezetvédelmi Ügynökség munkatársai szolgáltatják. Karaska elmondta, összesen 90 kollégájuk van, és további 900 önkéntes segíti a munkájukat. Ami az adatgyűjtés menetét illeti, az alkalmazott reggel 8 és 9 óra között ellátogat a védett területre, felméri, körülbelül hány vendég érkezik a nap folyamán, s mobiltelefonon keresztül elküldi a becsült létszámot a központi rendszerbe. Miután mind a 230 megfigyelt területről beérkezett számokat feldolgozták, legkésőbb délelőtt 10-ig frissítik a jelzőlámpát. „A dolgozónak számolnia kell a körülményekkel, azzal, hogy az aktuális helyzetet látja, amikor még csak érkeznek a turisták. Az eddigi tapasztalataik alapján kell megsaccolniuk, mennyien lesznek a délutáni csúcsidőben” – mondta Karaska, majd hozzátette, nem akarják szabályozni a kirándulók számát a természetben, a cél az, hogy tájékoztassák őket.

Tiltás helyett tájékoztatás

Juraj Smatana, a környezetvédelmi minisztérium államtitkára hangsúlyozta, a jelzőlámpával szeretnék támogatni az idegenforgalom fellendülését a kevésbé felkapott régiókban is. „Ha a weboldal olyan hatékony lenne, hogy a túlterhelt övezetből átirányítaná a kevésbé látogatott helyekre az embereket, és ezáltal olyannyira tehermentesítené őket, hogy a korábban kevésbé népszerű helyek lennének túlzsúfoltak, az lenne a legjobb jele, hogy a projekt működik” – jegyezte meg az államtitkár. Karaska felhívta a figyelmet, a jelzőlámpa ajánlásként szolgál, de a látogatóknak mindenképp oda kell figyelniük, hogyan viselkednek a védett területen. „Úgy kell viselkedniük, ahogy az a természetben természetes. Ez azt jelenti, hogy nem szennyezik a környezetet, nem hangoskodnak, csak a kijelölt útvonalon haladnak, és mellőzik a kora reggeli, illetve késő esti túrákat” – tette hozzá az ügynökség igazgatója. „Ezt a projektet áttörésnek tekintjük, de ugyanakkor első lépésként fogjuk fel. Inkább filozófiai változás a környezetvédelmi tárca beállításában. Nem akarjuk a turistákat korlátozni, inkább azok szeretnénk lenni, akik ajánlásokat tesznek, és felhívják a figyelmet a szlovák természet kevésbé ismert szépségeire” – zárta Smatana.

Készül a mobilalkalmazás

A jelzőlámpa fejlesztésén jelenleg is dolgoznak az érintett intézmények munkatársai. Egyelőre egy nap egyszer frissítik a térképet, a tervek szerint ez a művelet azonban idővel automatikussá válhat. Smatana pontos határidőt nem mondott, de állította, hamarosan telefonos applikáció formájában is elérhető lesz a szemafor. Ha minden a terv szerint halad, idővel sikerülhet bevezetni, hogy maguk az üdülők számoljanak be a turistahelyzetről. Az államtitkár úgy véli, számos hasznos funkció érkezhet még a nyáron, példaként említette, hogy az egyes helyszínekhez tájékoztató oldalt is csatolnak majd, ahol az érdeklődők tanulmányozhatják az adott régió sajátosságait. Ezenfelül azt ígérte, az úgynevezett zöldvonal is megjelenik az oldalon, ahol az esetleges környezeti bűncselekményekkel kapcsolatban lehet bejelentést tenni.