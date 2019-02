Már nyugdíj előtt betegségekkel küzd a lakosság nagy része

Az adatok alapján a férfiak várhatóan 56,4, a nők pedig 57 éves korukra betegednek meg. Ez azt jelenti, hogy az emberek átlagban már a nyugdíjba vonulásuk előtt 5 évvel is komolyabb egészségügyi problémákkal küzdenek. A férfiak esetében Szlovákia ezzel az értékkel a 4. legrosszabb helyezést érte el az Eurostat listáján. A nőknél még rosszabb a helyzet, az egészséges évek számát tekintve az utolsó előtti helyen állunk. Az európai átlag a férfiaknál 63,5 év, a nőknél pedig 64,2 év.

Az emberek az európai országok közül Svédországban maradnak a legtovább egészségesek: a férfiak átlagban 73, a nők pedig 73,3 éves korukig nem betegeskednek. A V4-es államokat tekintve Szlovákia az utolsó. A férfiak esetében a csehek állnak a legjobban 62,7 évvel, őket a lengyelek követik 61,3 évvel, a magyar férfiak pedig átlagban 59,5 éves korukig egészségesek. A nőknél más a sorrend: a lengyel nők 64,6, a cseh nők 64, a magyar nők pedig 60,2 évig egészségesek. A lista legutolsó helyén Litvánia áll, ahol a férfiak átlagosan már 52. évük betöltése után betegek, a nők egészséges éveinek száma pedig nem haladja meg az 55 évet.

Dr. Morvay Viola belgyógyász lapunknak elmondta, hogy az egészséges életévek számát több tényező is befolyásolja. „Valószínűleg az emberek nem megfelelő életmódja a legmeghatározóbb tényező, például a stressz és táplálkozási szokások. Az emberek túlhajszoltak, sokszor olyannyira alávetik magukat a munkának, hogy arra sem találnak időt, hogy elmenjenek orvoshoz. Ebből aztán később komoly problémák lehetnek. A másik dolog a helytelen étkezés, mely sok esetben az emberek rossz anyagi helyzetének következménye. A rossz szociális helyzet persze nemcsak a táplálkozásnál játszik szerepet, hanem az emberek életkörülményeit is befolyásolja, például a lakások alapvető higiéniai felszereltségét” – mondta a belgyógyász. Hozzátette, hogy ezen kívül meghatározó lehet az emberek genetikája is.

A közép-európai emberek génállománya más, mint a skandináv államokban élő embereké. Az ő életmódjuk alapvetően egészségesebb, mint a miénk, és ez az öröklődő génállományban is látszik, hiszen Közép-Európában az emberek sokkal hajlamosabbak a szív- és érrendszeri, valamint a daganatos megbetegedésekre

– fűzte hozzá Morvay Viola. A belgyógyász szerint a rossz egészségügyi állapot az emberek egészségtelen életmódjának, a nem megfelelő hozzáállásuknak köszönhető. „Más országokhoz képest nálunk hatalmas probléma az egészségügyi megelőzés hiánya. Ebben egyrészt az orvosok hibásak, hiszen sokszor nem adnak kellő tájékoztatást a betegeknek. Azonban azt is hozzá kell tenni, hogy a betegek hozzáállása sem megfelelő. Sok ember egészen addig nem megy el orvoshoz, amíg meg nem betegszik, és lehet, hogy olyankor már késő. Sokan nem látják a megelőzés fontosságát” – mondta lapunknak a belgyógyász.

Szlovákiában a várható élettartam az Eurostat egy másik felmérése alapján 77,1 év. Ha az egészséges évek számát összevetjük ezzel az adattal, kiderül, hogy a szlovák férfiak átlagban életük 73 százalékát, a nők pedig 74 százalékát élik egészségesen. Ez azt jelenti, hogy az emberek átlagban életük utolsó 20 évét betegen élik le.