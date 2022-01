Már csütörtökön aláírhatják a USA-val kötendő védelmi megállapodást

A köztársasági elnök Zuzana Čaputová felhatalmazást adott Jaroslav Naď (OĽaNO) védelmi miniszternek, hogy az Egyesült Államokba utazzon és aláírja az USA-val kötendő védelmi szerződést, amelynek keretében az amerikai hadsereg bizonyos mértékben használhatna két szlovákiai katonai repteret. Az egyezményt még a parlamentnek is jóvá kell hagynia, az ellenzék népszavazást akar a kérdésben.

Pozsony/Washington | A köztársasági elnök Zuzana Čaputová felhatalmazást adott Jaroslav Naď (OĽaNO) védelmi miniszternek, hogy az Egyesült Államokba utazzon és aláírja az USA-val kötendő védelmi szerződést, amelynek keretében az amerikai hadsereg bizonyos mértékben használhatna két szlovákiai katonai repteret. Az egyezményt még a parlamentnek is jóvá kell hagynia, az ellenzék népszavazást akar a kérdésben.

A kétoldalú védelmi megállapodást előreláthatóan csütörtökön írják alá. A védelmi tárcavezető arról beszélt, nagyon hálás minden felelős magánembernek és politikusnak is, akik tudatosítják ennek az egyezménynek a fontosságát abban, hogy Szlovákia szorosabban együttműködjön a stratégiai partnerével, az Egyesült Államokkal. „Ez egy felelős lépés és erős jelzés Szlovákia külpolitikai irányultságát illetően” – mondta Naď. Ugyanakkor elutasította, hogy a megállapodást bármilyen összefüggésbe hozzák az elmúlt időszakban rendkívül feszültté vált orosz-ukrán helyzettel. A miniszter ugyanis rámutatott, az egyezmény szövege egy több mint négy évig tartó szakmai egyeztetés eredménye. Maga a megállapodás pedig annak a lenyomata, hogy az USA és Szlovákia együtt akar működni a védelem területén, de egybevág a szlovák hadsereg azon szándékával is, hogy növelje a saját és a NATO védelmi képességeit, tette hozzá Naď. A védelmi minisztert az útra elkíséri Ivan Korčok (SaS-jelölt) külügyi tárcavezető is.

Naď és Korčok is kijelentette, az egyezmény teljes mértékben tiszteletben tartja Szlovákia szuverenitását és alkotmányos rendjét. Visszautasítják azokat az állításokat, melyek szerint a dokumentum arra adna lehetőséget, hogy folyamatosan amerikai katonák állomásozzanak az ország területén, vagy nukleáris fegyvereket telepítsenek ide.

„Az a dezinformációs kampány, amely az egyezmény megkötését kíséri, nagyon erős és a legerősebb emberi érzelmekre igyekszik hatni. Ez a riogatás azonban teljesen felesleges” – jelentette ki a védelmi miniszter.

Az Egyesült Államokkal kötendő védelmi szerződést már elfogadta a kormány, és az ország biztonsági tanácsa. Ha Naď csütörtökön a tengeren túlon aláírja a dokumentumot, akkor a parlament elé kerülhet. Egyes értesülések szerint erre már a kedden kezdődő ülés valamelyik napján sor kerülhet. A koalíciós frakciókban ugyan vannak képviselők, akik nem hajlandóak megszavazni az egyezményt, a kormánypártok egészében viszont támogatják azt. Az elfogadásához az egyszerű többség is elég. Ha ez megtörténik, akkor az utolsó szó az államfőé, Čaputovának ugyanis ratifikálnia kell a megállapodást, hogy az hatályba lépjen.

Az államfő támogatja az Egyesült Államokkal kötendő kétoldalú megállapodás megkötését, de kijelentette, hogy a dokumentumot csak egy pontosabb értelmezést szolgáló kiegészítéssel együtt hajlandó ratifikálni. Egyben arról is beszélt, hogy a döntése meghozása során tiszteletben tartaná egy a témában tartott esetleges népszavazás eredményét. Nem világos azonban, hogy a ratifikációt egy népszavazáshoz köti-e vagy sem. A megállapodás kapcsán az ellenzéki Smer és Hlas, de az oroszbarát Ján Čarnogurský, valamint a rendszerellenes Štefan Harabin is népszavazást szeretne.

Az Egyesült Államokkal kötendő védelmi megállapodás arra adna lehetőséget az amerikai hadseregnek, hogy a Malacka városához közeli Konyha (Kuchyňa) és a Szliács (Sliač) melletti katonai repülőtereket, esetleg más létesítményeket használjanak. Ennek körülményeit szabályozza az egyezmény. Így például az itt tevékenykedő amerikai személyzetre vonatkozó szabályokat tartalmazza a dokumentum, de azt is, hogy az USA nem fizet bérleti díjat. A megállapodás tíz évig érvényes, de ezt követően is hatályban marad, azonban egy éves felmondási idő mellett meg is lehet azt szüntetni.