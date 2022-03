Magyar választás: hova áll a Szövetség?

Csütörtökön délután még nem lehetett tudni, hogy a Szövetség elnöke, Forró Krisztián részt vesz-e vasárnap a Fidesz-KDNP választási eredményváróján. A magyar ellenzék vezetőjének, Márki-Zay Péternek a meghívóját ugyanakkor nem tekinti hivatalosnak. A Szövetség MKP-s tagjai még ott lehetnek a magyar kormánypártok rendezvényén, ahol az Összefogás is képviselteti majd magát. A hidasok viszont biztosan nem mennek Budapestre.

Pozsony | Csütörtökön délután még nem lehetett tudni, hogy a Szövetség elnöke, Forró Krisztián részt vesz-e vasárnap a Fidesz-KDNP választási eredményváróján. A magyar ellenzék vezetőjének, Márki-Zay Péternek a meghívóját ugyanakkor nem tekinti hivatalosnak. A Szövetség MKP-s tagjai még ott lehetnek a magyar kormánypártok rendezvényén, ahol az Összefogás is képviselteti majd magát. A hidasok viszont biztosan nem mennek Budapestre.

Vasárnap kerül sor a magyarországi országgyűlési választásra. A kormányzó Fidesz-KDNP koalíció, amelynek élén Orbán Viktor áll, és az egységbe tömörült hat ellenzéki párt is eredményváró rendezvényt szervez Budapesten. Kollégáink mindkét eseményen ott lesznek, élőben tudósítjuk majd az olvasóinkat a portálunkon.

Négy évvel ezelőtt a Fidesz eredményváróján jelen volt az akkor még önállóan politizáló MKP éppen hivatalban lévő elnöke, Menyhárt József. Ezért a Szövetség vezetésénél aziránt érdeklődtünk, vajon az MKP-ból, a Hídból és az Összefogásból létrejött formáció vezetőit most meghívták-e a Fidesz vagy esetleg a magyar ellenzék rendezvényére. Forró Krisztián, a Szövetség elnöke ezzel kapcsolatban úgy nyilatkozott, a párt szerdáig nem kapott hivatalos meghívást egyik eredményváróra sem. A Szövetség sajtóosztályától úgy tudjuk, hogy csütörtök délutánig sem érkezett ilyen meghívó.

Ők biztos nem mennek

A pártelnök nyilatkozata azonban nem zárja ki, hogy a formáció egyes politikusai tiszteletüket tegyék egyik vagy másik eseményen, ezért a Szövetség vezető tisztségviselőinél is érdeklődtünk, készülnek-e vasárnap este Budapestre. Sólymos László a megkeresésünkre elmondta, a magyarországi választást az ottani polgároknak kell eldönteniük. Ő nem vesz részt sem a kormányoldal, sem az ellenzék eredményváróján. „A Szövetség szeretne partneri kapcsolatot ápolni a magyar kormánnyal, bármelyik fél is győzzön” – mondta. Hasonlóan nyilatkozott Rigó Konrád, a párt Híd platformjának elnöke is, aki azt mondta, ő nem lesz ott egyik eseményen sem. „Ahogy tudomásom szerint más sem” – tette hozzá.

Az MKP mérlegel

Berényi Józsefnél, az MKP-platform vezetőjénél is érdeklődtünk, készül-e Budapestre, vagy sem. „Egyelőre nem futott be meghívó, ha ez megtörténik, akkor a lehetőségeim fényében mérlegelni fogom” – mondta Berényi csütörtökön délután. Ugyanakkor kiemelte, a Fidesz-KDNP előző két eredményváróján ott volt. Arról is beszélt, korábban névre szóló meghívókat kaptak, így az egyes személyeken múlik, ott lesznek-e az eseményen vagy sem.

A Szövetség alelnöke, Mózes Szabolcs, aki korábban az Összefogás vezetője volt, úgy nyilatkozott, valószínűsíthetően sem egyik, sem másik rendezvényen nem vesz részt. „Még messze van a vasárnap, de valószínűleg otthon leszek, mert a család nagy része beteg” – mondta Mózes, de hozzátette, kapott meghívót. Az Összefogás platformjának elnöke, Orosz Örs viszont úgy nyilatkozott, ahogy az elmúlt években is, ő most is részt vesz a Fidesz-KDNP eseményén. „Központi meghívó azonban nem érkezett” – tette hozzá.

Márki-Zay meghívója

A múlt héten közöltük a magyarországi egyesült ellenzék listavezetőjével, Márki-Zay Péterrel készült interjúnkat, amelyben a politikai blokk első embere találkozóra hívta a Szövetség elnökét. „Üzenem Forró Krisztiánnak, hogy az én ajtóm mindig nyitva áll minden határon túli magyar testvérünk előtt, minden becsületes, tisztességes magyar előtt” – nyilatkozta lapunknak Márki-Zay. A Szövetség vezetőjénél ezért afelől is érdeklődtünk, elfogadja-e a meghívást. „Márki-Zay Pétertől nem kaptam hivatalos megkeresést” – válaszolta lapunknak Forró, annak ellenére, hogy a magyarországi ellenzéki vezető meghívásáról videófelvételt is nyilvánosságra hoztunk.

Gyimesi nem megy

Gyimesi György, a kormányzó OĽaNO parlamenti képviselője szerdán este egy olyan videót töltött fel a közösségi oldalára, amelyben bírálja azokat a politikusokat, akik nem foglalnak állást többek közt a magyar választással kapcsolatban. Arról is beszélt, szerinte Magyarország jelenleg nagyon jól bánik a határon túli magyarokkal. Gyimesi egyben elmondta, határozottan támogatja a jelenlegi magyar kormánypártokat. „Örülnék neki, ha a Fidesz-KDNP nyerné a választást” – tette hozzá. Lapunknak úgy nyilatkozott, nem lesz ott sem a magyar kormányoldal, sem az ellenzék eredményváróján, hiszen meghívót sem kapott.