Magyar választás: Budapest ellenzéki kerületében így zajlik a szavazás

Budapest | Budapesten is zajlik a választás, egy belvárosi választóhelyiségben mi is megnéztük, miként adják le a szavazataikat a polgárok.

A korábbi választások azt mutatják, hogy az általunk meglátogatott 13. kerületben jelentős az ellenzék támogatottsága. Ez látszik igazolni az is, hogy az egyik helyi iskolában berendezett választóhelyiségből kilépő szavazók többsége lapunknak úgy nyilatkozott, a Márki-Zay Péter vezette pártszövetséget támogatja. „Azért tartottam fontosnak eljönni, mert egy embertelen kormányunk van. Embertelenek a döntései, embertelenek a megnyilatkozásai” – mondta lapuknak egy középkorú hölgy, aki az ellenzékre adta a voksát. Arra a kérdésre, hogy milyen eredményt vár, úgy válaszolt, kiegyenlítetlennek látja a kormányoldal és az ellenzék közti küzdelmet. Itt érdemes megjegyezni, hogy a Fidesz-KDNP jelöltjeit a magyar kormány kommunikációja, illetve a magyar állami média is népszerűsíti, illetve terjeszti az ellenzékről szóló üzeneteiket. Az általunk megkérdezett hölgy arról is beszélt, szerinte nagyon sok csalás is történik a választás során. A gyermekvédelminek mondott népszavazást pedig minősíthetetlennek tartja.

A választóhelyiségből kilépő családot is megszólítottunk. Az apa elmondta, azért tartották fontosnak, hogy részt vegyenek a választáson, mert hisznek benne, hogy ezen múlik, demokráciában élnek-e majd vagy sem. „Változást várok” – mondta arra a kérdésre, milyen eredményre számít. Hozzátette, a felesége, a 27 éves fia és ő is az ellenzékre szavazott. A népszavazásról pedig elmondta, szerinte hazug és álságos döntésre próbálják rávenni az embereket, ezért az erről szóló kérdéseknél érvénytelenül szavazott.

A magyar országgyűlési választással egyszerre tartanak egy népszavazást is. A kérdések főként a szexuális irányultságra vonatkozó információknak a gyermekek körében való terjesztésére vonatkoznak, de van köztük egy olyan is, amely a gyermekek nemi átalakító műtéteinek népszerűsíthetőségről szól. Magyarországon eddig sem végeztek ilyen műtéteket.

A választóhelyiségből kifelé jövet egy fiatal családot is megszólítottunk, a nagyjából egyéves gyermeküket babakocsiban tolták. Az apa elmondta, az ellenzékre szavaztak és bízik benne, hogy meglepő eredmény születik. A népszavazásról pedig kijelentette: „Természetesen érvénytelenül szavaztunk.”

„Azért jöttem el választani, hogy leváltsuk ezeket a pribékeket” – mondta egy idősebb úr. Arra vonatkozóan, hogy szerinte ki nyeri majd a választást azonban úgy nyilatkozott, fél tőle, hogy milyen eredmény születik. „Én azonban megtettem mindent” – tette hozzá azzal, hogy ő az ellenzékre szavazott. A négy kérdéses népszavazást pedig parasztvakításnak és néphülyítésnek nevezte.

A Budapest belvárosában található választóhelyiség előtt egy idős hölgytől is megkérdeztük, kire szavazott, aki szerint a Fidesz fog győzni. „Szerencsére” – tette hozzá. Azt is elmondta, olyan kormányt szeretne, amely „tovább viszi az életét”. Az idős hölgy hozzátette, a népszavazás mind a négy kérdésére nemmel válaszolt. Ez egyébként a magyar kormánypártok kommunikációjába illeszkedő választás.