Magyar vagyok. Mit jelent Önnek ez a mondat? – Németh Krisztián válaszol

Éljünk a lehetőséggel!

Fontos számomra, hogy nyomatékot adjak a véleményemnek. Ezért rendszeresen részt veszek a parlamenti, helyhatósági és megyei választáson is. Örömmel bekapcsolódok napjainkban a 2021-es szlovákiai népszámlálás folyamatába is.

Először zajlik a népszámlálás elektronikus úton. Azon a véleményen vagyok, hogy felelősségünk ösztönözni ismerőseinket, barátainkat a részvételre és segíteni azokat, akiknek a technika ördöge nehézségeket okoz. Jövőnk szempontjából fontos, hogy naprakész adatok alapján olyan döntések szülessenek, melyek előrelendítik régiónkat, magyar közösségünket.

S mit jelent számomra magyarságom? Nem könnyű szavakba önteni. Magyar szülők családjába születtem a Csallóközben. Ennél is fontosabb, hogy családom, óvó nénieim, tanítóim megszeretették velem a magyar nyelvet, kultúrát, irodalmat, zenét, a magyar életformát. Ezen keresztül életem alappillérévé vált a küzdés, a soha nem adom fel hozzáállás. Mert számomra ez jellemzi nemzetünket a történelem viharaiban. Ez a mentalitás és a hitem segített át minden akadályon, úgy a magánéletemben, mint a sportban is. Háromgyermekes apaként, feleségemmel is ebben a szellemben neveljük gyerekeinket, és elsősorban őmiattuk fontos számomra, hogy hallassuk hangunkat. Éljünk a lehetőséggel!

Németh Krisztián,

az FC DAC ifjúsági sportigazgatója