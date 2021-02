Magyar vagyok. Mit jelent Önnek ez a mondat? – Jurík Mónika válaszol

Természetesnek tartom, hogy népszámláláskor is magyarnak valljam magam. A szüleimmel magyarul beszélünk, és ők is magyarul szólnak a fiaimhoz. Ugyanakkor vallom, hogy nekünk, szlovákiai magyaroknak kifogástalanul kell beszélnünk a szlovák nyelvet is. A munkahelyemen elsősorban szlovákul beszélek, az államnyelvet viszonylag hamar, a szomszédságunkban lakó három lánytól jól elsajátítottam. Most, hogy a fiam egyetemre jár, úgy érzem, a magyar alapiskolákban és a középfokú oktatási intézményekben nem fektetnek kellő hangsúlyt a szlovák nyelv oktatására, inkább az angolt és a németet preferálják. Azért hangsúlyozom ezt a problémát, mert hiszem, hogy az itt élő magyarokat komolyabban vennék, egyenrangú partnernek tekintenék, ha megfelelő módon ki tudnák fejezni magukat. Ne abból álljon a magyarságtudatunk, ne olyan módon ragaszkodjunk a gyökereinkhez, hogy elutasítjuk annak az országnak a nyelvét, ahol élünk. Felsőszeliben kiválóan működik a Csemadok helyi szervezete és az énekkar, számos hagyományőrző rendezvényen vettünk eddig részt, és ha úgy adódott, elutaztunk Magyarországra is a nemzeti ünnepek alkalmával, vagy azért, hogy részt vegyünk egy koncerten. Úgy érzem, a minőségi kulturális rendezvények megerősíthetik az itt élő magyarok öntudatát, ezért kell minél több olyan programot szervezni, melyek során hazai és anyaországi magyar előadók lépnek fel nálunk. A magyar hagyományok továbbörökítése fontos feladat, mint ahogy az is, hogy a szülők, a nagyszülők tudjanak az anyanyelvükön szólni az unokáikhoz. Nem igazán értem azt, hogy két nemzetiséget is megjelölhetnek népszámláláskor az emberek. Számomra ilyen tekintetben nincs A vagy B variáns, egyértelműen magyarnak vallom magam, nem esem gondolkodóba a kérdés hallatán.

Kívánnám, hogy minél többen vallják meg a nemzetiségüket, ezt nem teheti meg helyettük senki más.

Jurík Mónika,

a vágsellyei Szociális Szolgáltatások Intézete által működtetett hajléktalanszálló, éjjeli melegedőhely és nappali krízisközpont vezetője, akit 2020-ban az Új Szó szerkesztősége az év emberei közé választott