Újabb magyar táblák az utakon?

„A koalíciós tanács épp elfogadta a törvénymódosító-javaslatomat” – írta közösségi oldalán Gyimesi. A tervezet értelmében az ún. útirányjelző táblákat (šípový smerník) a kisebbségi nyelvtörvény hatálya alá eső, legalább 15 százalékos nemzetiségi lakossággal rendelkező településeken az adott kisebbség nyelvén is ki lehetne helyezni. Azokról a táblákról van szó, amelyek alakjukban is egy vízszintes nyílra hasonlítanak és legtöbbször egy vagy két település nevét tartalmazzák, esetleg turisztikai látványosság irányába mutatnak, vagy figyelmeztetnek valamire, például ideiglenes kerülőút kijelölésére szolgálnak. A módosítás azokra a táblákra nem vonatkozna, amelyek nem nyíl alakúak, hanem a rajtuk lévő rajz formáz nyilat.

Gyimesi kérdésünkre elmondta, oda lehetne majd kihelyezni ezeket a kisebbségi, így főként magyar nyelvű táblákat, ahol most a szlovák tábla áll. Ezt szerinte úgy is kivitelezni lehet majd, hogy egy táblára kerülnek a magyar és szlovák helységnevek. Hozzátette, ezeket a kérdéseket, így a táblák pontos formáját a közlekedési minisztérium által meghatározott szabványnak kell majd rögzítenie.

Útirányjelző tábla (šípový smerník) (Forrás: Gyimesi György Facebook-oldala)

A képviselő arról is beszélt, amennyiben az érintett települések területén megyei fenntartású út halad át, a helyi önkormányzat a megyei közútkezelőtől is kérhetné, hogy helyezzen ki nemzetiségi nyelvű útirányjelző táblákat. A megyei közútkezelő önmaga nem dönthet erről, a helyi önkormányzattól kellene érkeznie a kezdeményezésnek. „Az önkormányzat meg is egyezhet a megyével, hogy ő maga kirakja a kérdéses táblát” – magyarázta Gyimesi. Rámutatott, a jogszabály-módosítás értelmében a magyar táblák kihelyezése lehetőségként élne, nem lenne kötelező jellegű. A jelenlegi információk szerint a kisebbségi nyelvű táblák költségeit a helyi vagy megyei önkormányzatnak kellene viselnie.

Gyimesi elmondta, az úthálózatért felelős közlekedési minisztérium, a közlekedési szabályokért felelős belügyi tárca és a nemzetiségek nyelvhasználati kérdéseiben kompetens kulturális minisztérium is hozzájárult a törvénymódosításhoz. „Szerintem a parlamentben is megszavazzák majd a képviselők, mert még mielőtt a koalíciós tanács elé került volna a javaslat, látták azt az egyes frakciók tagjai is” – mondta, és hozzátette, az utóbbiak sem találtak semmi kivetnivaló a módosításban. Gyimesi arról is beszélt, a parlament szeptemberben első olvasatban tárgyalja az indítványt, októberben kerülhet második olvasatba. „Novemberben léphet hatályba, ha aláírja azt a köztársasági elnök” – tette hozzá.