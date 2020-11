Magyar mise a szlovák tévében

Gyimesi György, az OĽaNO képviselője a szertartások közvetítésére hivatkozva akarta töröltetni a kötelező szlovák feliratozást, Rigó Konrád, a Híd korábbi államtitkára viszont rámutatott, hogy a köztévé ennek ellenére is tud magyar misét sugározni. A szlovák köztelevízió kettes csatornája szombaton, ahogy az előző években is, élőben közvetített egy magyar nyelvű katolikus misét, amelyet Ján Orosch nagyszombati érsek celebrált. A szertartás közvetítését az államnyelvtörvény miatt a köztelevíziónak szlovákul kellett feliratoznia. Rigó Konrád a közösségi oldalán tett bejegyzésben ezzel kapcsolatban arra utal, hogy Gyimesi György a közelmúltban indítványozta a feliratozást előíró rendelkezésének eltörlését. „Mondván, nincs lehetőség az élő közvetítésre magyarul” – idézi az OĽaNO-s képviselőt.

Gyimesi módosító javaslatát akkor a parlament mediális bizottsága elutasította. „Az, hogy a nyelvtörvény felháborító és módosítani kell, abban egyetértünk. Az viszont, hogy élő közvetítésre nincs lehetőség, az egész egyszerűen nem igaz. Magyar mise volt is, lesz is az RTVS műsorán” – fogalmazott Rigó, és hozzátette, hogy a közmédia magyar adásának elsősorban több pénzre lenne szüksége ahhoz, hogy több és jobb műsort tudjon gyártani. Gyimesi ugyancsak a közösségi oldalán reagált az eseményekre, ahol nem ír arról, hogy a köztévé eddig is sugárzott szlovákul feliratozott magyar misét, illetve hogy tudott-e erről. A képviselő a kérdésünkre elmondta, a nyelvtörvény módosítására leghamarabb jövőre kerülhet sor, a kulturális minisztérium feladata a tervezet kidolgozása. Gyimesi ugyanakkor azt közölte, Igor Matovič (OĽaNO) miniszterelnökkel arról is beszélt, hogy a közmédia kettes csatornáján legyen teljes értékű magyar híradó.

„Olyan, mint az egyes csatornán szlovákul” – mondta. A nyelvtörvény értelmében a kisebbségi nyelvű tévéadásokat kötelező feliratozni, és ez rendkívül megnehezíti a gyártást. Gyakorlatilag csak az olyan, kötött szövegű események közvetíthetők élőben, mint egy egyházi szertartás. A valós idejű minőségi fordítás más programnál gyakorlatilag kivitelezhetetlen.