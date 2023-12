Ma tartja közgyűlését a Szövetség (FOTÓK)

A Szövetség 2021 októberének elején tartotta alakuló közgyűlését, most pedig másodszor is összehívták a kongresszust. A tanácskozáson a párt belső szerkezetének átalakításáról is döntenek, felszámolják a platformrendszert, amely az MKP-nak, a Hídnak és az Összefogásnak a szubjektumon belüli továbbélését volt hivatott biztosítani. Emiatt a párt alapszabályát is nagymértékben módosítani kell, hiszen megváltozik a belső döntéshozatali testületek rendszere is. Mindenekelőtt megszűnik az ún. grémium, ami annak a garanciája volt, hogy a legfontosabb kérdésekben, így pl. egy kormánykoalícióba való be- és kilépésről a három elődpárt kizárólag egyhangúan tudjon dönteni. Bár még a tanácskozás tart, úgy tudjuk, olyan alapszabály-javaslat van terítéken, amely a grémium kompetenciáit az országos elnökségre ruházná át. Ott azonban már nem szükséges, hogy a legfontosabb kérdésekben egyhangú döntés szülessen. Ezzel együtt az országos elnökség létszáma 18-ról 16-ra csökken, 8 személyt az MKP, a Híd és az Összefogás pedig 4-4 tagot jelöl. Mindezt annak ellenére, hogy a mai napon ezek a párton belüli egységek megszűnnek. A jelölteket a kongresszusnak is meg kell szavaznia. Vélhetően megszűnnek az egyes platformok saját struktúrái, országos és regionális elnökségei stb.

Úgy tudni, a párt nevét is Magyar Szövetségre módosították. A formáció köztársaságielnök-jelöltet is állít, az országos elnökség pedig már november végén megszavazta, hogy a pártelnök Forró Krisztián lesz a párt jelöltje. A közgyűlésnek ezt is jóvá kell hagynia.