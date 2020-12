Lučanský egyes vallomások szerint félmilliós kenőpénzt kapott

Lučanský és hét másik személy ellen a „Júdás” fedőnevű akció keretében indult eljárás korrupciós bűncselekmények miatt. Az egyik személyt bizalmas információk veszélyeztetésével és zsarolással, egy másikat pedig bűnszervezet alapításának, fenntartásának és támogatásának bűncselekményével gyanúsítják.

Lučanskýt lapértesülések szerint két bűncselekmény elkövetésével gyanúsítják. Az elsőre még 2014 és 2015 között került sor, amikor az országos rendőrfőkapitány első helyettese volt. Akkori felettese, Tibor Gašpar már ugyancsak rendőrkézen van. A belügyminiszter abban az időben a smeres Robert Kaliňák volt.

A bűncselekményekről a rendőrséggel együttműködő František Böhm vállalkozó és Norbert Paksi volt magas beosztású rendőr beszélt vallomásában. Azt állítják, hogy Lučanský egy fővárosi McDonald's étteremben tartott találkozón beleegyezett abba, hogy segíteni fog a Takáč-bűnbandának. A találkozón Böhm és Paksi is jelen voltak. Mindhárman megegyeztek, hogy Lučanský ügyel majd a bűnszervezet tagjainak megfigyelésére, és egyben fedezni fogja az adócsalásokkal kapcsolatos tevékenységüket. Mindezért állítólag havonta kaptak fizetést, körülbelül tízezer eurót, amit elosztottak egymás között. Lučanský a vallomások szerint azután is szedte a kenőpénzt, hogy 2018 májusában országos rendőrfőkapitány lett. Egy találkozón állítólag a következőt mondta Paksinak: „Mindenki a környékemen bizniszel, tőlem meg azt akarják, hogy húzzam ki őket a sz..ból, de én semmit sem kapok az egészért”.

Paksi azt állítja, hogy az országos rendőrfőkapitány panaszát tolmácsolta Böhmnek, aki ezután úgy döntött, ismét fog neki fizetni. Minden hó 15-éig 30 ezer eurót kapott. A hatóságok szerint a volt rendőrfőkapitány ilyen módon több mint 510 ezer eurót vágott zsebre. Lučanskýnak szerencséje volt abban, hogy rendőrfőkapitányként nem követett el olyan hibát, amelyre a sajtó is felfigyelt volna, s úgymond az újságírók körében is aránylag jó hírneve volt, bár személyével kapcsolatban is felmerült néhány kérdés. Például az, hogy honnan szerzett pénzt floridai lakására.

Gyanús volt az is, amikor a neve megjelent a Threema-alkalmazásokban. Marián Kočner vállalkozó kérdezte az üzenetekben Norbert Bödör vállalkozót – mindketten vizsgálati fogságban vannak –, hogy még irányításuk alatt tartják-e a váltóügyben indított nyomozást, ugyanis Pavol Rusko volt tévéigazgatót állítólag berendelték kihallgatásra. „Érvényes még az egyezség Milannal?” – kérdezte Kočner Bödörtől. „Nem tudom, szerintem igen” – válaszolta a vállalkozó, aki a gyanú szerint ugyancsak lefizetett számos magas beosztású rendőrt azért, hogy különböző bűntetteket a szőnyeg alá söpörjenek.

(Denník N, dem)