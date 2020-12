Letartóztatták Haščákot: A Gorilla-ügy banánhéjnak bizonyult?

Haščákot egy kihallgatásra hívták be, de a rendőrségre érkezése után letartóztatták. Később a Penta pozsonyi irodaházába kísérték, hogy jelen legyen a házkutatáskor.



Az aktuality.sk információi szerint az ügyben ugyancsak gyanúsítottként szerepel a szlovák titkosszolgálat (SIS) kémelhárításának korábbi vezetője, Ľubomír Arpáš és a szintén titkos ügynök felesége, Dana is. A házaspár a gyanú szerint 194 ezer euró értékben kötött fiktív szerződéseket egy olyan céggel, amely Haščák ellenőrzése alatt áll. A rendőrség szerint az összeg a kétezres években készült Gorilla-felvételért járó jutalom volt.



A gyanú szerint Arpáš lemásolta a felvételt, és miután távozott az SIS-től, eladta Haščáknak. A fizetségként a felesége tulajdonában lévő cég 2006 és 2008 között fiktív tanácsadási szolgáltatásokat nyújtott Haščák Barkont nevű vállalatának. Arról, hogy Arpáš és Haščák a felvétel kapcsán üzletet kötött, magának a titkosszolgálatnak a nyomozati anyagában is szó esik, amelyet valaki 2011-ben nyilvánosságra hozott. Arpášt már november 24-én őrizetbe vették.



Martin Danko, a Penta szóvivője a sajtónak annyit mondott, ő is csak a házkutatásról, és arról tud, hogy Haščákot őrizetbe vették, de nincs információja arról, mi a razzia oka. Egyben arról is beszélt, a rendőrség fellépését nem tartják arányosnak, hiszen szerinte korábban is mindent a hatóságok rendelkezésére bocsátottak, ha azt kérték. „Nem értjük, miért szükséges ilyen módon behatolni a Penta székhelyére” – tette hozzá Danko. A befektetési csoport az este folyamán kiadott közleményében visszautasította a vádakat. A rendőrség fellépését egyben aránytalannak és indokolatlan erődemonstrációnak tartják. A teljes, szlovák nyelvű nyilatkozatot ide kattintva olvashatja.

Az ügyről Roman Mikulec (OĽaNO) belügyminiszter a központi válságstáb ülése után elmondta, nincsenek részletes információi a razziáról. Egyben visszautasította, hogy a rendőrségi akció politikai megrendelésre történt volna. Néhány napja Robert Fico, a Smer elnöke állította, hogy a vezető tisztségviselők ellen indított büntetőeljárások a kormány politikai megrendelésére indultak.



Igor Matovič (OĽaNO) kormányfő a rendőrségi razziával egy időben a közösségi oldalán a következőket írta: „A maffia csak annyira erős, amennyire gyenge az állam. Pont.” A miniszterelnöknek ez napok óta az első bejegyzése, miközben nem jellemző rá, hogy ilyen hosszú ideig ne szólaljon meg a közösségi médiában.



Veronika Remišová, a Za ľudí kormánypárt elnöke szerint Haščák letartóztatása a bizonyítéka annak, hogy a rendőrségnek nincs megkötve a keze. „Az eddig érinthetetlen személyek ellen is fellépnek” – tette hozzá.



A Gorilla-ügyet, amellyel a rendőrségi razzia összefüggésben állhat, a Marek Gajdoš vezette nyomozócsoport vizsgálta, de Dušan Kováčik speciális ügyész akadályozta őket és sosem emelt vádat. Kováčikot egyébként október 22-én vették őrizetbe, bűnszövetkezettel való együttműködéssel gyanúsítják.



A Gorilla-ügy központi bizonyítéka az az említett hangfelvétel, amely annak a lakásnak a lehallgatásáról készült, ahol Haščák különböző korrupciós ügyletekről tárgyalt.

Az Új Szó kiadója a DUEL-PRESS Kft., amely a Penta befektetési csoport 100 százalékos tulajdonában van.