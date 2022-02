Lesz elég gázunk és üzemanyagunk?

Sulík szerint az országnak elegendő gáz-, olaj- és az atomerőművekben használt fűtőanyag-tartalékai vannak arra az esetre is, ha a konfliktus kiéleződése miatt leállnának az orosz szállítások. „A kedvező időjárásnak köszönhetően elegendő gáz található a szlovákiai tárolókban erre a szezonra” – mondta el a tárcavezető. Hasonló a helyzet a kőolaj esetében is. Sulík szerint ebből 90 napra elegendő tartalékaink vannak, és ha teljesen le is állna a szállítás, déli irányból, az Adria-kőolajvezetéken keresztül is hozzájuthatunk az olajhoz. A tárcavezető elmondta: jelenleg a Szlovák Villamos Műveknek (SE) is elegendő tartaléka van az atomerőművekben használt fűtőanyagból. „Felkészültünk arra az esetre, ha leállna az Oroszországból érkező energiaszállítás, egyelőre azonban semmi ilyesmi nem fenyeget” – tette hozzá Sulík. (mi, TASR)

