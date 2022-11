Lengvarský levelet küldött a kórházaknak az egészségügy helyzetével kapcsolatban

Lengvarský biztosított: a kormány elsődleges érdeke, hogy egyezségre jusson a szakszervezetekkel. Ugyanakkor figyelmeztetett: az egyezségre való törekvés ellenére „minden nappal közelebb kerülünk ahhoz a ponthoz, amikor elsősorban teljeskörű sürgősségi ellátást fog kelleni biztosítanunk, és csak utána – a rendelkezésre álló munkaerő szerint – az elektív ellátást” – állapította meg.

Ezzel kapcsolatban a miniszter ismertette a kormány hozzáállását, az eddigi találkozók eredményeit, ahogy azt az ajánlatot is, amelyet a legutóbbi, szerdai (november 16.) tárgyaláson mutattak be az orvosszakszervezeteknek. „A LOZ legtöbb követelésében sikerült megegyeznünk, amit a LOZ is elfogad. Még ha olyan változtatásokat is javaslunk, amelyek megvalósítása sok esetben évekig is eltarthat, a szlovák egészségügy jobb jövője érdekében tett valós lépések már folyamatban vannak. A szerdai hosszú vita gyakorlatilag csak a nyolcas pontról szólt, vagyis az orvosok bérezéséről” – magyarázta Lengvarský.

A tárcavezető bízik benne, hogy az eddigi változtatásokat az orvosok történelmi előrelépésként értékelik. „Igen, ez az első lépés, de a segítségük nélkül nem tudunk újabb lépéseket tenni” – tette hozzá.

Október elején 31 kórház 2100 orvosa adta be a felmondását. Az orvosszakszervezetek a tömeges felmondásokat azzal magyarázták, hogy nem értenek egyet a rendszer jelenlegi körülményeivel. Nyolc feltétel teljesítését követelik, amelyek az egészségügy helyzetének a javítását célozzák meg. A szakszervezetek legutóbb szerdán tárgyaltak a kormánnyal, de egyezség nem született. A következő tárgyalásra hétfőn (november 21.) kerül sor.