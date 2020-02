Lehet tippelni a választásra, a szorzók az eredményt is sejtetik

A fogadóirodáknál most is lehet tippelni a parlamenti választás eredményeire, és a szorzók alapján a pártok támogatottságára is lehet következtetni.

Tippelni lehet például arra, melyik párt nyeri a választást, ki alakíthat kormányt, mely pártokból állhat össze a kormánykoalíció, ki lesz a miniszterelnök, de arra is, melyik párt hányadikként jut a törvényhozásba. A Niké fogadóiroda 1,18-as szorzót kínál arra, hogy az OĽaNO nyeri a választást, és viszonylag magas, 4,15-es szorzót állapított meg arra, hogy nem az Igor Matovič vezette formáció lesz a győztes. A Smer választási győzelmére 4,2-es szorzót kínál, tehát a fogadóiroda az OĽaNO győzelmét tartja valószínűbbnek.

A Niké fogadóiroda szerint az OĽaNO választási győzelme a legvalószínűbb, annak pedig, hogy a Smer lesz a második helyezett, ugyancsak nagy esélyt adnak. Arra, hogy a voksolás során szerzett százalékok rangsorában a szélsőjobboldali ĽSNS-é lesz a harmadik hely az iroda 1,6-os szorzót kínál. Más pártoknál az erre vonatkozó szorzó rendre nagyobb. Arra például, hogy a harmadik helyre a PS/Spolu koalíció futna be, 2,15-ös szorzót állapítottak meg, amivel ezt az eredményt valószínűtlenebbnek tarják.

Ha arra akarunk fogadni, hogy egy adott párt a negyedik lesz, vagy annál jobb eredményt hoz, a bizonytalansági faktor már nagyobb. Ebben az esetben az ĽSNS 1,28-as, a PS/Spolu 1,42-es szorzót kapott. A két szubjektumot jelentősebb ugrással a Sme rodina követi 2,35-ös értékkel. A Niké irodánál arra már nem is lehet fogadni, hogy az ĽSNS a hatodik legjobb eredménnyel jutna a törvényhozásba, ami azt mutatja, hogy az iroda szerint az első öt helyezett között Marian Kotleba pártja biztosan ott lesz. A PS/Spolu esetében, igaz, nagyon kicsi, 1,02-es szorzó mellett, pedig még tippelhetünk arra, hogy a legrosszabb esetben hatodik pártként jutnak a parlamentbe.

A Híd nyolcadik vagy jobb helyezésére 3-as szorzót, az MKÖ ugyanilyen eredményére 3,55-ös szorzót kínálnak. Az iroda szerint annak nagyobb a valószínűsége, hogy a két párt a nyolcadik helynél is rosszabb eredményt produkál. Arra, hogy az SNS a nyolcadik vagy annál jobb helyre fut be, 3,75-ös szorzó mellett tippelhetünk. A Nikénél arra is fogadhatunk, hogy összesen mennyi párt jut a parlamentbe. Az iroda szerint annak van a legnagyobb valószínűsége, hogy hat- vagy hétpárti parlament alakul. Ugyancsak fogadhatunk arra is, hogy a Híd és az MKÖ közül melyik szerepel jobban a választáson. Ennek az iroda az egyik és a másik párt esetében is azonos valószínűséget tulajdonít.

A miniszterelnök személyére vonatkozó fogadási lehetőségek is érdekesek. 1,15-ös szorzót kínálnak azoknak, akik arra tippelnek, hogy Igor Matovič lesz a kormányfő, arra pedig, hogy bárki más, 4-es szorzó vonatkozik. A szorzók kismértékben még változhatnak, és az egyes fogadóirodák között is lehet különbség.