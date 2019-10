Látványosan emelkedik a minimálnyugdíj összege

A szociális biztosításról szóló törvény SNS-es képviselők által javasolt módosítása szerint a nyugdíj minimális összege – azoknak, akik 30 évig fizették a nyugdíjbiztosítást – jövőre már a két évvel korábbi országos átlagbérnek a 33 százaléka lesz. A minimálnyugdíj 2020-ban így 334,30 euró lesz. A nyugdíj minimális összegének a kiszámításánál idén még a létminimumot vették alapul, a minimálnyugdíj ennek a 136 százaléka volt, ami azt jelenti, hogy a legalacsonyabb nyugdíj, a fent említett feltételt figyelembe véve, 278,90 euró. Jövőre így 55,40 eurós növekedéssel számolhatunk. A nyugdíjbiztosítás 30 évnél hosszabb, de 40 évnél rövidebb ideig tartó fizetése esetén a minimálnyugdíj az elkövetkező időszakban évente a létminimum 2 százalékával, 40 évnél hosszabb nyugdíjbiztosítás esetén pedig a 3 százalékával nő majd. A létminimum 2 százaléka jelenleg 4,2, a 3 százaléka 6,3 eurónak felel meg.

Az eredeti elképzelések szerint a minimálnyugdíj kiszámítását csak 2021-től tervezték összekötni az átlagbér növekedésével. A parlamenti vita során azonban az SNS képviselője, Magdaléna Kuciaňová olyan javaslattal rukkolt elő, amely ezt már a jövő évtől lehetővé teszi, és amelyre a törvényhozás is rábólintott. Ezzel azonban még a kormánykoalíción belül sem értett egyet mindenki. Ľubomír Vážny, a Smer parlamenti képviselője, aki egyúttal a Szociális Biztosító igazgatója, még a szavazás előtt figyelmeztetett arra, hogy a módosítást technikailag nem lehet megvalósítani már a jövő évtől. „Ezt még a 2021-es határidő esetén is csak nagy nehézségekkel leszünk képesek megvalósítani” – figyelmeztetett Vážny. Az ellenzéki oldalról Jozef Mihál független képviselő arra hívta fel a figyelmet, hogy a minimálnyugdíj kiszámításának az új módszere miatt a jövőben évente 150 millió eurós lyuk keletkezhet a költségvetésen. Az új szabályozás ellen határozottan fellépett a Szociális Biztosító is, amely szerint ezzel elveszik az emberek motivációját attól, hogy nagyobb nyugdíjbiztosítást fizessenek. Súlyos deformációkat okoz a nyugdíjrendszerben azonban a munkaügyi tárca szerint is. A minimálnyugdíj egyébként nem újdonság, 2015 júliusától vezették be. Hogy valaki teljesítse a feltételeket, ahhoz jelenleg is minimum 30 évig kell fizetnie a nyugdíjbiztosítást.