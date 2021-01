Lassult a pozitív tendencia, meghosszabíthatják a kijárási tilalmat

Krajčí a múlt héten arról számolt be, hogy a járványgörbe kedvezően alakul, és ha marad ez a tendencia, akkor február elején talán enyhíthetnek a szigorításokon. A pénteki sajtótájékoztatón azonban nem szolgált ilyen jó hírekkel, ugyanis a legfontosabb mutatók már nem javulnak olyan tempóban, mint kellene. A kórházban fekvő betegek száma sajnos továbbra is növekszik: múlt héten még 3285 személyt tartottak bent, most viszont már 3511-et.

A fertőzöttek számának heti átlaga 3984-ről 5398-ra ugrott, a lakosság mobilitása pedig enyhén emelkedett. Az egészségügyi miniszter ezzel kapcsolatban elmondta: legalább az jó hír, hogy a tömegközlekedés használata nem nagyon nőtt, ami azért is fontos, mert jelenleg ez az egyik legkockázatosabb módja az utazásnak.

Végső összesítés

A tárcavezető elmondta, hogy az országos tesztelés adatinak végső összesítése után ismét változott azoknak a járásoknak a listája, amelyekben a hétvégén kötelező lenne tömeges szűrést végezni. A kedden közölt, előzetes adatok értelmében például Pozsonyban kellett volna tesztelni, majd szerdán Igor Matovič miniszterelnök újabb számokkal rukkolt elő, amelyek alapján a fővárosban már nem lett volna szűrés. A Krajčí által bemutatott újabb adatok szerint Pozsonyt ismét azon járások közé sorolták, ahol rossz a helyzet, vagyis kellene tesztelni.

A pozsonyi önkormányzat úgy döntött, megelőzi a káoszt, és önkéntes alapú tesztelést szerveztek. Az egészségügyi miniszter leszögezte, hogy a fővárosban február 3-tól már nem fogják kérni a negatív teszteredményt (ellentétben a déli járások többségével, ahol kötelező az újabb forduló). Nem kérik majd a tanúsítványt a Nyitrai járásban sem, annak ellenére, hogy az utolsó pillanatban a "rosszabb régiók" listájára került.

A végső adatok alapján január 18. és 26. között 2 974 323 főt teszteltek le, közülük 36 978-nak lett pozitív a tesztje.

Mi is a Covid-automata?

A járványügyi szakértők egyeztetése után is úgy tűnik, hogy Szlovákia február 8-tól átáll a Covid-automata használatára, hacsak a kormány az utolsó pillanatban nem dönt másképp. Krajčí hangsúlyozta, ragaszkodik hozzá, hogy a dokumentum életbe lépjen, hiszen ő maga dolgozta ki a járványügyi szakértők segítségével, még decemberben. A Covid-automata azzal az előnnyel járna, hogy világosan megfogalmazzák benne, mi a teendő az adott járványhelyzettől függően, vagyis nem kellene folyamatosan arra várni, éppen milyen új intézkedéseket fogad el a kormány.



A dokumentum hét különböző fázissal számol, ezeket zöld, sárga, piros és fekete színnel jelölik. Az első három stádiumban regionális intézkedések vannak érvényben, ekkor a járványhelyzet még kevésbé súlyos. A negyedik fázistól lépnek életbe az országos lezárások, ehhez három mutatót vesznek figyelembe: a fertőzöttek számának előző heti átlagát, a kórházban fekvő személyek számát és a reprodukciós számot. A heti fertőzöttszám esetében a határérték 1000, a kórházban fekvő személyeknél 1500, a reprodukciós számnál pedig 1,1. Ha a három mutató közül kettő átlépi az említett határértékeket, országos szintű szigorításokat vezetnek be. Ha a vírusadatok tovább romlanak, újabb fázisba lépünk át, ez pedig újabb korlátozásokat jelent.

Ez várhat ránk februárban

Az egészségügyi miniszter elmondta, a romló járványadatok miatt a Covid-automata szerint Szlovákia jelenleg a fekete fázisban van, ami azt jelenti, hogy a helyzet továbbra is súlyos.

Ha a következő héten sem javulnak a számok, akkor mindenképpen meghosszabbodik a kijárási tilalom, továbbra is tesztelni fognak, és legfeljebb csak azon szülők gyermekei térhetnek vissza az iskolapadba, akik a kritikus infrastruktúrában dolgoznak, így nem maradhatnak otthon.

A boltok, a bevásárlóközpontok és a síközpontok is zárva maradnának, az éttermek pedig csak a jelenlegi rezsimben működhetnének tovább.

Krajčí hozzátette: múlt héten még úgy tűnt, hogy Szlovákia a Covid-automatának köszönhetően a bordó fázisba léphet, de ha a tendencia továbbra is így alakul, akkor a következő két hétben sajnos a fekete fázisban maradunk. A tárcavezető feltételezi, hogy legkorábban február 15-én jöhetnének némi lazítások.

Vakcinakampány

Az egészségügyi tárca mindemellett elindította az oltási kampányt is, amelyben szlovákiai hírességek és sportolók ismertetik a vakcina előnyeit. Az oltási program sebessége továbbra is attól függ, milyen ütemben érkeznek a vakcinaszállítmányok, de a tárca a biztonság kedvéért újabb oltási központokat nyitott.

A vakcinaprogramot felgyorsíthatja, hogy az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) jóváhagyta az AstraZeneca gyógyszergyártó cég vakcinájának regisztrációját, így a Pfizer és a BioNTech, valamint a Moderna oltóanyaga mellett egy újabb készítmény áll az uniós tagországok rendelkezésére.

Az Európai Gyógyszerügynökség ugyan jóváhagyta az AstraZeneca vakcináját, de így sem biztos, hogy az Európai Unió megkapja azt a mennyiségű oltóanyagot, amelyben korábban megegyeztek - TASR-felvétel

Az új oltás előnye, hogy a tárolása nem olyan nehézkes, mint az imént említett vakcináké, viszont a tanulmányok szerint nem is annyira hatékony, mint a másik két oltóanyag.

Az viszont kérdéses, hogy az AstraZeneca mennyi oltóanyagot képes eljuttatni az EU-nak, hiszen az utóbbi napokban állítólag problémák merültek fel az egyik belgiumi gyárban. Emiatt a cég vezetősége konfliktusba is keveredett Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével, aki azt állítja, hogy az AstraZeneca a szerződésben foglaltak ellenére az első negyedévben 60 százalékkal kevesebb vakcinát akar szállítani az uniós tagországoknak. Von der Leyen szerint ez elfogadhatatlan, hiszen a szerződésben világosan meg vannak fogalmazva a cég kötelezettségei.

Hogy végül mennyi vakcina érkezik az EU-ba, a következő napokban derülhet ki. Ha az oltóanyag-szállítmány mérete valóban drasztikusan csökken, a szlovák oltóprogram jelentősen lelassulhat. Ebben az esetben az is elképzelhető, hogy a lakosság azon része, amely nem tartozik egyetlen kivételezett csoportba sem, csak az ősz elején kaphatja meg az első oltóanyagot.