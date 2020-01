Kuciak kollégái szerint a Donovaly-ügy lehetett a gyilkosság indítéka

Az áldozatok hozzátartozóinak jogi képviselői úgy vélik, a tanúvallomások megerősítik, hogy Marian Kočner emiatt rendelhette meg az újságíró meggyilkolását. Emlékeztettek arra, hogy az ügyet Maroš Žilinka, a Különleges Ügyészi Hivatal ügyésze felügyelte, Alena Zsuzsovát Žilinka meggyilkolásának előkészítése ügyében is vádolják.

Dag Daniš, az Aktuality.sk kommentátora azt mondta, a sok indíték közül az egyik az lehetett, hogy Kuciak rámutatott a Nemzeti Bűnüldöző Ügynökség (NAKA) nyomozója, Štefan Jombík által elkövetett hibákra. Ő folytatott vizsgálatot Marian Kočner számos ügyében. 2017 nyarán Kuciak cikket írt a dóvali (Donovaly) adócsalás ügyében folytatott nyomozáskor elkövetett hibákról. Az ügyész elvette tőle az ügyét, és Marian Kočner jelenleg vádlottként szerepel az ügyben.

Ezt az ügyet említette Kuciak többi kollégája, Annamária Škarbová Dömeová, Ján Petrovič, Marek Vagovič és Peter Bárdy is.

„Nem tudta, hogyan vethetne véget azoknak a cikkeknek, amelyek felfedték, amit hosszú ideje művelt" - mondta Petrovič a bíróságon.

Arra az ügyészi kérdésre, hogy az ügyek felgöngyölítése során Kuciak forrásként használta-e a nyomozókat vagy az ügyészeket, Daniš azt válaszolta, nem dolgozott együtt a bűnüldöző hatóságokkal, mert a megállapításaikat katasztrofálisnak találta. „Volt néhány információ arról, hogy Kuciak nem dolgozott-e Žilinkának vagy Lipšicnek, de meggyőzött arról, hogy Lipšiccel szinte semmilyen kapcsolata nincs, Žilinkát pedig nem is ismeri" – mondta Daniš.

„Andruskó Zoltán még ősszel tett vallomást Maroš Žilinka meggyilkolásának előkészítéséről” – emlékeztetett Lipšic. „A neve akkoriban nem volt ismert. Andruskó Zoltán nem találhatta ki.

Az egyetlen személy, akinek haszna származhatott Kuciak és Maroš Žilina meggyilkolásából, Marian Kočner volt" – mondta az ügyvéd.

Marek Para, a vádlott ügyvédje azt mondta, a média előre elítélte ügyfelét. Arra is utalt, hogy Kuciak tájékoztatta az ügyről a kollégáit. Para nem úgy látja, hogy a Donovaly-ügy ok lett volna Marian Kočner számára, hogy elrendelje a gyilkosságot. Azt is kifogásolta, hogy sérült ügyfelének a tisztességes eljáráshoz és az ártatlanság vélelméhez való joga.