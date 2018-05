Kuciak házában ismét rendőrök vannak, az ügyészség nem ad tájékoztatást

Nagymácséd | Kedden kora este visszatértek a rendőrök a meggyilkolt újságíró, Ján Kuciak és jegyese, Martina Kušnírová nagymácsédi házába. A Topky.sk portál információi szerint a rendőrség a kettős gyilkosságot rekonstruálja.

A portál emlékeztetett, hogy a rendőrségnek még mindig nem sikerült felderítenie a brutális bűncselekményt. A hatóságokon kívül a gyilkosság helyszínére érkezett Daniel Lipšic, az áldozatok jogi képviselője és Ján Kuciak édesapja is.

A portál tájékoztatása szerint a rendőrség lezárta az utcát és a ház környékét. A rendőrségi kordonszalagokkal biztosított utcába senkit sem engednek be. A helyszínre rendőr- és tűzoltóautók is érkeztek.

A kettős gyilkosságra, melynek következtében lemondott Robert Fico kormányfő és Robert Kaliňák (minketten Smer-SD) belügyminiszter is, február 21-én került sor.

Távozott továbbá Fico asszisztense, Mária Trošková, valamint Viliam Jasaň is. A rendőrségtől elment Róbert Krajmer, a korrupcióellenes egység főnöke, majd Tibor Gašpar országos rendőrfőkapitány is bejelentette lemondását. Országszerte és külföldön is tüntetéseket, emlékmeneteket tartottak – idézte fel a Topky.sk portál.

- TASR-felvétel

„A bűncselekmény ügyében eljárás folyik, az egyes intézkedéseket nem pontosítjuk, és nem adunk róluk részletes tájékoztatást” – közölte kedden Jana Tökölyová, a Speciális Ügyészi Hivatal (ÚŠP) szóvivője.

Peter Kováč docens, büntetőjogi szakértő és egyetemi oktató a TASR hírügynökségnek elmondta: nem minden gyilkosságot rekonstruálnak, mivel az ilyen eljárás a szervezést és a költségeket tekintve is igényes. Erre csak akkor kerül sor, ha elengedhetetlen a nyomozás szempontjából. A helyszínen ellenőrzik a bűncselekmény körülményeit, az elkövető lehetséges mozgását, illetve a vallomásokban közölt információkat.

A rendőrség március végén operatív akciót hajtott végre a galántai járásbeli Nagymácséd melletti erdőben a lehetséges további bizonyítékok felderítése és lefoglalása végett.

Ján Kuciak újságíróval és jegyesével, Martina Kušnírovával pisztolyból leadott lövésekkel végzett egy ismeretlen elkövető. Kušnírovát szemből fejen lőtték, Kuciak szintén szemből kapott két golyót a szívébe.