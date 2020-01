Kubička Kucsera Klárát és Soós Tibort is kitüntette Čaputová

Szlovákia megalakulásának 27. évfordulója alkalmából Zuzana Čaputová köztársasági elnök magyar személyiségeket is kitüntetett.

A díjazottak között van Kubička Kucsera Klára művészet- és építészettörténész. A Besztercebányán élő szakember a pozsonyi Szlovák Nemzeti Galéria építészeti gyűjteményének megalapítója. Az 1960-as évektől foglalkozik a szlovákiai magyar képzőművészettel, számos kiállítás kurátora, katalógusok szerzője, lexikonok társszerzője. Besztercebányán megalapította a város híres szülöttéről, Hudec Lászlóról elnevezett építészeti központot. Az államfő Kubička Kucsera Klárát a Pribina-kereszt második fokozatával tüntette ki.



Ugyancsak elismerésben részesült Soós Tibor kajakedző, aki hat olimpián vezette a szlovákiai válogatottat, Athénben bronzot, Pekingben ezüstöt szereztek tanítványai, emellett az általa nevelt sportolók számtalan világbajnoki és Európa-bajnoki érmet hoztak haza. Neve szinte összeforrt a Komáromi Kajak-Kenu Klubbal. Soós a Ľudovít Štúr-érdemrend második fokozatát vehette át Čaputovától.



A két magyar kitüntetetten kívül még 18 személyiséget részesítettek rangos elismerésben. A Ľudovít Štúr-érdemrend második fokozatát vehette át Andrej Bán fényképész, riporter és publicista. 1984 és 1986 között a Comenius Egyetemen tanított zsurnalisztikát. Többször dolgozott fényképészként krízisrégiókban, és részt vett a Človek v ohrození (Ember a bajban) karitatív szervezet megalapításában. Nevéhez több dokumentumfilm is kapcsolódik.

František Mikloško a Ľudovít Štúr-érdemrend első fokozatában részesült. A kereszténydemokrata politikus évekkel ezelőtt bocsánatot kért a szlovákiai magyaroktól az őket ért sérelmek miatt. 1989-ben a rendszerváltás egyik személyisége volt. Később hosszú ideig parlamenti képviselőként dolgozott, és a törvényhozás házelnöki tisztségét is betöltötte. Mikloško többször elindult az államfőválasztáson, de nem járt sikerrel.

Peter Zajac a Ľudovít Štúr-érdemrend első fokozatát vehette át Čaputovától. Zajac ugyancsak parlamenti képviselő volt. 1995-től a Demokrata Párt (DS) színeiben politizált, 2001-ben részt vett a Polgári Konzervatív Párt (OKS) megalapításában, amelynek később elnöke is volt. Az utóbbi párt más politikai formációk listájára lépve indult, több parlamenti választáson. 2010-ben például a Híd listáján indult és Zajac ekkor mandátumot is szerzett.

Az államfő Zora Bútorovát a Pribina-kereszt II. fokozatával tüntette ki. Bútorová 2003-ban részt vett a Közéleti Kérdések Intézetének (IVO) megalapításában, ahol elemzőként dolgozik. Korábban a Comenius Egyetemen és a Szlovák Tudományos Akadémia kötelékében dolgozott, ahol elsősorban a politikai kultúra vizsgálatával foglalkozott. A 90-es évek közepétől a nők társadalomban betöltött szerepének a rendszerváltás utáni változását is kutatja.



Az államfő több közszereplőt, sportolót, orvost és tanárt is elismerésben részesített. Köztük van Milada Horáková jogász, akit 1950-ben végeztek ki, és 1989-ig az antikommunista ellenállás szimbóluma volt. Neki in memoriam a Fehér Kettős Kereszt-érdemrend első fokozatát ítélték oda, amelyet a Milada Horáková Klub tagja, Erika Mačáková vett át.

Ugyancsak in memoriam elismerést kapott Ján Cibuľa, Csehszlovákia első roma orvosa, aki egyik alapítója, majd elnöke volt a Nemzetközi Roma Szövetségnek, és béke Nobel-díjra is jelölték. Az édesapja nevében a Ľudovít Štúr-érdemrend első fokozatát Ján Cibuľa fia, Davide Cibula vette át.

A szlovák parlament történelmi épületében tartott átadási ünnepségen jelen volt Peter Pellegrini kormányfő is.