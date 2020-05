A korona.gov.sk oldalon már közzétették a használati utasítást az eKaranténa alkalmazáshoz, amelynek köszönhetően a külföldről hosszabb idő után hazaérkezők otthon is abszolválhatják a kéthetes kötelező karantént.

Az ún. intelligens karantén alapfeltétele, hogy a külföldről hazatérő állampolgárnak legyen olyan fényképezőgépes okostelefonja, amelynek része a helymeghatározás funkció is. Az is fontos, hogy ott, ahol az illető a karantént abszolválni fogja, legyen állandó internet-hozzáférés és megfelelő térerő.

A karantén alá helyezett személlyel néhány napon belül fel fogja venni a kapcsolatot a regionális közegészségügyi hivatal munkatársa, vagy pedig az alkalmazás fogja őt figyelmeztetni arra, hogy kérjen időpontot a koronavírus-tesztelésre a korona.gov.sk oldalon keresztül. Általában a karantén ötödik napján végzik el a tesztet, de már a harmadik napon lehet időpontot kérni.

A házi karantén ideje alatt a karantén alá helyezett személy, valamint azok, akikkel egy háztartásban él, nem hagyhatják el az otthonukat. Az élelmiszert és más szükségleti cikkeket, például a gyógyszereket előre be kell szerezni, de igénybe vehető házhozszállítás, vagy a szomszédok, barátok, önkéntesek segítsége is. A házi karantén nem ajánlott abban az esetben, ha az adott háztartásban 65 évnél idősebb személy is lakik.

Amennyiben a külföldről hazatérő személy a házi karantén mellett dönt, még a határon való átkelés előtt le kell töltenie az eKaranténa alkalmazást. Emellett ki kell tölteni egy a korona.gov.sk oldalon található kérdőívet is. A személyes adatok megadása mellett egy térképen ki kell jelölni a karantén helyét, és meg kell adni azoknak a személyeknek az adatait is, akikkel az illető egy háztartásban lakik. Ezeknek a személyeknek nem kell külön regisztráltatniuk magukat. A 16 évnél fiatalabb gyerekeket a törvényes képviselőjük regisztrálja.

Az alkalmazás letöltése után a felhasználó SMS-ben kap egy aktiváló kódot. Az aktiválás után az alkalmazás hozzá fog férni a kérdőívben feltüntetett adatokhoz.

A házi karantén betartását az alkalmazás rendszeresen, véletlenszerűen fogja ellenőrizni arcbiometria segítségével.

A határátlépéshez két dokumentumra is szükség van – egy becsületbeli nyilatkozatra, és egy beleegyezésre, hogy az illető az eKaranténa alkalmazás használata mellett otthon fogja abszolválni a kötelező karantént. A külföldről hosszabb idő után hazatérők 8.00 és 18.00 között léphetik át a határt.

A határátlépést követően azonnal a házi karantén helyére kell utazni. Ezt a hazatérő megteheti a saját autójával, vagy elszállíthatja őt olyan személy, akivel egy háztartásban él, és együtt fogják abszolválni a karantént. A határt átlépő taxival is utazhat tovább, a sofőrnek azonban FFP2 légzésvédő maszkot kell viselnie. Tömegközlekedési eszköz a továbbutazásra nem vehető igénybe.

Amennyiben az eKaranténa alkalmazás gyanúsnak ítéli a felhasználó viselkedését, tehát felmerül a karantén megtörésének gyanúja, automatikusan értesíti erről a regionális közegészségügyi hivatal dolgozóit.

Ha a karantén alá helyezett állampolgár tesztje negatív, a kötelező karantén 14 nap után véget ér, és az alkalmazás automatikusan kikapcsol.