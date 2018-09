Közelebb került az Index a Fideszhez

Budapest | Az Index szerkesztőségében abban reménykednek, hogy a tulajdonosi átrendeződés nem jár az eddigi kormánykritikus hangnem megváltozásával.

Egy meglehetősen bonyolult tranzakció révén ugyanis megjelent az Index tulajdonosai között egy Oltyán József nevű KDNP-s politikus, aki jelenleg a KDNP Bács-Kiskun megyei szervezetének elnökségi tagja, aki meglehetősen fordulatos politikai és médiakarriert futott be. A tulajdonosi háttér átrendeződését a 444.hu rekonstruálta. Ezek szerint az Index hirdetéseit szervező CEMP Sales House értékesítési ügynökség és az Indexet is birtokló CEMP-xOnlineZrt. megszerezte az Indexet jelenleg irányító Magyar Fejlődésért Alapítványt megalapító NP Nanga Prabat 17. Zrt-t. Ezek után Spéder Zoltán, aki a CEMPcsoport tulajdonosa volt, az egész cégcsoportot egy csomagban eladta két magánszemélynek, Czigler Gábornak és Oltyán Józsefnek. Megváltozott az Index.hu kiadó igazgatóságának összetétele is, távozott Simicska Lajos bizalmasa és jogi képviselője, Nagy Ajtony Csaba, valamint Kereszty Gábor igazgatósági tag, helyettük viszont az Új Szóban is rendszeresen publikáló Szombathy Pál televíziós újságíró lépett be a testületbe, ahol szintén tag még az Index.hu mindenkori főszerkesztője (jelenleg Tóth-Szenesi Attila), valamint Bodolai László, a Magyar Fejlődésért Alapítvány kuratóriumi elnöke. Az Index a változás után közleményt adott ki, amely szerint amíg Bodolai László marad a kuratóriumi elnök, garantáltnak látják a független működés lehetőségét, majd egy nappal később Tóth-Szenesi Attila hosszú vezércikkben írta le, hogy továbbra sem érzik veszélyben az eddigi szakmai munkát.

Bodolai László régóta az Index jogi képviselője, a helyzet ettől függetlenül azért nem biztos, hogy ennyire egyszerű,

a változás komoly bizonytalanságot keltett a szerkesztőség tagjai körében, különösen, hogy az újságírók is a médiából értesültek a fejleményekről

„Mi ez a konszolidált fazon? Talán új tulajdonosa lesz az Indexnek, vagy mi a helyzet?” – poénkodott hétfőn délelőtt a legnagyobb magyar közéleti online portál újságírójával Kerényi János fideszes képviselő, majd a kérdésre, miszerint „Miért, maga tud valamit?” nevetve csak annyit változott, hogy „Dehogy, én nem tudok semmit”. Pedig az órákkal később történtek fényében a képviselő akár vátesznek is minősülhetne, de valószínűleg „csak” arról van szó, hogy a kormánypártban már azelőtt értesültek a történtekről, hogy azt magukkal az Index munkatársaival közölték volna.

Régen szocialista volt

Oltyán József 2002 júliusában, nem sokkal az MSZP tavaszi választási győzelmét követően alapította meg a Hírös Indexet, az Index kecskeméti kiadását és egy darabig a regionális hírportál főszerkesztője volt, abban az időben egy ismerőse szerint jó szocialista kapcsolatait, baloldali kötődését hangoztatta. Később azonban – erről ő maga is írt – a 2006-os őszödi beszéd hatására teljesen kiábrándult a baloldalból, megkeresztelkedett, a KDNP tagja lett, majd 2013-ban a Hírös Indexet is felszámolta és megalapította a Bácsmegye, valamint a Magyar Építők című lapokat, utóbbiban több ellentmondásos kormányzati nagyberuházást is védelmébe vett.

Az utóbbi időben a médiával kapcsolatban is érdekes kijelentései voltak, hülyének nevezte a Népszabadság bezárása miatt tüntetőket, az Indexet „tiltólistára helyezte”, hogy ne is fusson bele a közösségi médiában és a hvg-t is folyamatosan kritizálta.

Ezek után nehéz lenne elképzelni, hogy semmilyen módon ne próbálja meg befolyásolni a lapnál folyó munkát.

Kerülnék a botrányt

Az Indexben – ez az Új Szóval egy időben megjelenő Népszava cikkéből is kiderül – többen komolyan csalódtak Bodolai Lászlóban, amiért nem szólt nekik előre a fejleményekről, más úgy gondolja, Oltyán József csak egy köztes tulajdonos, és hamarosan még közelebb kerülhet a kormánypártokhoz az Indexet is birtokló cégcsoport.

A lap munkatársai ugyanakkor abban bíznak, hogy nem történik velük az, ami néhány éve az Origóval, amikor a hírportál a Magyar Telekomtól egy kormányközeli vállalkozáshoz került és rövid idő alatt gyakorlatilag a teljes szerkesztőséget lecserélték, a korábbi független, kormánykritikus hangnem pedig az ellenkezőjére váltott és mára az Origo lett a Fidesz migránsellenes propagandájának egyik fő eszköze.

Egy a Népszavának nyilatkozó iparági szereplő azt mondta, a Fideszből számára olyan információk jutottak el, hogy egyelőre valóban nem terveznek semmilyen változást sem az Index vezetésében – a főszerkesztőt jelenleg a szerkesztőség választhatja a saját tagjai közül – sem a tartalmában,mert „jelenleg nem tartják veszélyesnek”, a komolyabb botrányt pedig inkább elkerülnék. Persze azt senki nem tudja, hogy később mi jön majd, a jelenlegi konstrukcióban mindenesetre az Oltyán József vezette CEMP Sales House mostantól bármikor elvághatja a hirdetésektől az Indexet. (ks)