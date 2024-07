Közegészségügyi Hivatal: A kinti hőségben fontos a magas faktorszámú naptej használata

„Vigyázni kell a fokozott fizikai aktivitással. Tartsunk sok szünetet az árnyékban, illetve 10 és 16 óra között, amennyire lehet, kerüljük a kinti tevékenységeket, és ne tartózkodjunk a napon! Amennyiben lehetséges, a nehezebb fizikai munkát a kora reggeli órákban végezzük, ideális esetben reggel hét óra előtt” – tanácsolta Tatiana Červeňová tiszti főorvos. A megfelelő öltözködésre is oda kell figyelni. „A nyári öltözék legyen világos színű, könnyű, szellős, bővebb szabású és készüljön természetes anyagokból! A szintetikus anyagokból készült öltözet nem megfelelő, mert nem teszi lehetővé a verejték elpárolgását” – tette hozzá.

Az egy évnél fiatalabbakat egyáltalán nem szabad napfénynek kitenni. „Hathónapos korig ne használjunk naptejet, mivel a csecsemőknek nincs keresnivalójuk a napon. Napernyővel vagy fátyollal védjük őket, és nem a babakocsi tetejére borított pelenkával, mivel így fennáll a túlhevülés lehetősége” – magyarázta Jana Hamade, a tiszti főorvos helyettese.

Az idősebb gyermekeket kint tartózkodásuk idején többször is be kell kenni naptejjel, és megfelelően kell őket öltöztetni. „Soha ne hagyjuk a gyerekeket és az állatokat az autóban! Még akkor sem, ha biztosak vagyunk benne, hogy csak egy pillanatra távolodunk el a járműtől. Ne hagyatkozzunk a lehúzott ablakokra! A szervezet gyorsan felmelegszik, és ennek halálos kimenetele is lehet” – tették hozzá a szakértők.