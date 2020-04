Kočner továbbra is az újságírókat bírálja

A csütörtöki tárgyalás a koronavírus-járvány miatt hasonlóan szigorú feltételek mellett zajlott, mint szerdán. A média képviselői közül továbbra is csak a szlovák közmédia, a szlovák hírügynökség, valamint az aktuality.sk hírportál újságíróit engedték be.

A károsultak közül nem kívánt részt venni sem a Kuciak-házaspár, sem Zlatica Kušnírová, Martina édesanyja.

Kočner aktív

A tárgyaláson továbbá ezúttal sem jelent meg Alena Zsuzsová, aki a vád szerint összekötő szerepet vállalt Kočner és a gyilkosságot végrehajtó csapat között, valamint Szabó Tamás sem, aki pedig a gyilkos, Miroslav Marček sofőrje volt.

Ellenben Marián Kočner aktívan részt vett a tárgyalás menetében, az utóbbi két napban többször is szót kért. Szerdán például azzal indított, hogy elfogultsági indítványt nyújtott be a Specializált Büntetőbíróság szenátusa ellen, mondván, hogy a bíróság már most is úgy kezeli őt, mintha bűnös lenne, holott megilleti őt az ártatlanság vélelme. A szenátus ezt elutasította. Ezt követően megkezdték a kihallgatott tanúk vallomásának felolvasását, amit a vádlott szintén nem hagyott szó nélkül, többször is kommentálta az elhangzottakat.

Kočner szerdán is aktív volt a tárgyaláson - TASR-felvétel

Technikai részletek

A csütörtöki tárgyalás szintén a vallomások felolvasásáról szólt. Több olyan technikai részletet is ismertettek, amelyek nagyot lendítettek a nyomozás menetén. Elhangzott például a magyarországi Krecsik László vallomása, aki Andruskó Zoltán (Zsuzsován kívül a másik összekötő) kérésére beszerezte a gyilkosság során használt fegyvert. Krecsik körülbelül 200 ezer forintért, vagyis nagyjából 560 euróért szerezte be a fegyvert, amit aztán továbbadott Szabó Tamásnak, aki később édesapja autóját használta arra, hogy Marčekot a gyilkosság helyszínére szállítsa.

Kočner a média ellen

A rendőrség a nyomozás során kihallgatta Ján Kuciak közeli munkatársait is, ezekből a vallomásokból is felolvastak csütörtökön. Veronika Šmiralová, az aktuality.sk korábbi újságírója például elmondta, hogy ő is dolgozott néhány Kočnerrel kapcsolatos cikken, ennek kapcsán pedig telefonált is a hírhedt vállalkozóval. Šmiralová állítja, hogy Kočner általában agresszív és feldúlt volt.

„A nevem érdekelte, arra kért, hogy betűzzem, ő pedig lejegyezte egy papírra”

– mondta az újságíró.

Kočner szerint ez a vallomás teljesen érdektelen.

„Honnan tudja, hogy milyen voltam? Talán látott a telefonon keresztül?”

– érvelt a vádlott. Ezt követően ismét a médiát kritizálta, végül a bíróságnak kellett figyelmeztetni, hogy ne térjen el a tárgytól.

Ezután az ügyész Martin Turček vallomását kezdték olvasni, aki jelenleg is az aktuality.sk oknyomozó csapatának tagja. Az újságíró rámutatott, hogy Kuciak Kočnerrel kapcsolatos cikkei akár büntetőeljárást is vonhattak volna maguk után, így a vállalkozónak volt indítéka arra, hogy átvilágítsa Kuciakot.

„Személyes bosszú és az oknyomozó újságírók elrettentése”

– felelte Turček arra a kérdésre, hogy mi lehetett a gyilkosság indítéka.

Kočner ezt a vallomást sem hagyta szó nélkül.

„A tanú tulajdonképpen nem mondott semmit az üggyel kapcsolatban. Kiszínezve elmesélte, hogy mit hallott”

– állította. Úgy vélte, hogy ez a vallomás is csak arra jó, hogy befeketítse a nevét a nyilvánosság előtt, csakúgy, mint a többi újságíró vallomása.

Terelés?

Az újságírókén kívül olyan vallomások is előkerültek, melyek Kuciak rendőrségi átvilágításával hozhatók összefüggésbe. Ezzel kapcsolatban szerdán a rendőrök álláspontját már ismertették, most pedig újabb érintettek vallomását hallgatták ki.

Kočner ezúttal is tagadta, hogy bármiféle köze lenne az átvilágításhoz.

„Nézzék meg, hogy miről írt Kuciak augusztus 22-én. Leleplezett egy európai uniós támogatásokkal kapcsolatos botrányt az oktatási minisztériumban, ami Plavčan leváltásához vezetett”

– mondta a vádlott. Peter Plavčan akkor az oktatási tárca minisztere volt, a rendőrségi átvilágítást pedig éppen augusztus végén hajtották végre. Kočner szerint ez volt a valódi oka az átvilágításnak, a károsultak védőügyvédjei azonban hangsúlyozták, hogy a vállalkozó csak félre akarja vezetni a bíróságot.

Növekvő feszültség

A rendőrség megpróbálta kihallgatni a vádlottak hozzátartozóit is. Szabó Tamás szülei éltek a jogukkal, és elutasították a vallomást, csakúgy, mint Zsuzsová lánya és Kočner családja. Szóra bírták azonban Szabó akkori barátnőjét, aki elmondta, hogy párja és Marček között a gyilkosság után megromlott a viszony, Szabót már minden kis apróság bosszantotta Marčekkel kapcsolatban.

A tárgyalást délután 1-kor berekesztette a szenátus, két hét múlva folytatódik. Várhatóan felolvassák majd a Kočnerről készült pszichológiai elemzést, ami szintén fontos lehet az ítélet meghozatalakor.

(nar, aktuality.sk)