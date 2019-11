Kočner Threema-üzenete: „Zseni vagyok, több mint egy évig készítettem elő az egészet”

Hétfőn folytatták a Threema-üzenetek felolvasását a Speciális Büntetőbíróság (ŠTS) szenátusa előtt, amely a Markíza televízióval kapcsolatos váltóhamisítási ügyet tárgyalja.

Az említett üzenetet Marián Kočner pár nappal azután küldhette, hogy megnyerte a polgári pert a váltóhamisítási ügyben, melyet a Pozsony V Járási Bíróságon Zuzana Maruniaková bírónő vezetett. Utóbbi mobiltelefonját augusztus végén foglalta le a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA). A Threema-üzenetekben Kočner állítólag részletesen leírta, hogyan befolyásolt és fizetett le több pozsonyi bírót, köztük Maruniakovát is.

A tárgyalások idején Marián Kočner állítólag a következőket írta Alena Zsuzsovának:

„Zseni vagyok, több mint egy évig készítettem elő az egészet.” „Ha ez összejön, az a művészetem csúcsa lesz.” A nőtől megkérdezte, látta-e, hogy a másik vádlott, Pavol Rusko elismerte, hogy a Markíza megmentése érdekében aláírta a váltókat.

„Te okosítottad ki őt?” – kérdezett vissza Zsuzsová. A férfi erre három, kivillanó fogú szmájlival válaszolt.

A hétfői tárgyaláson Kočner is felolvasott egy rövid részletet a Threema-kommunikációból. Az üzenetváltás hitelességét ugyanakkor továbbra is kétségbe vonja, annak ellenére is, hogy néha hivatkozik rá.

A Threema felolvasása előtt a védelem egyik tanúja, Marián Kotlík, a Lafarge nemzetközi cég kereskedelmi képviselője tett vallomást. Azt állította, hogy a váltókról soha nem hallott és nem is látta azokat.