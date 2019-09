Klímasztrájk és tüntetés

A Fridays for Future (Péntekek a jövőért) hazai szervezete szeptemberben is csatlakozott az egész világra kiterjedő klímasztrájkhoz. Az apropót a szeptember 23-án, New Yorkban tartandó ENSZ klímacsúcs szolgáltatja.

„Arra kérem a vezetőket, hogy ne hangzatos beszédekkel készüljenek, hanem konkrét tervekkel arról, hogy miként tudjuk előmozdítani a klímaváltozás elleni fellépésünket”

– mondta António Guterres ENSZ-főtitkár.

Az ún. Hét a jövőért elnevezésű akció keretében a világ több mint 150 országában, több mint 2600 városban vonulnak utcára az emberek, hogy figyelmeztessenek a környezetvédelem fontosságára. Az eredetileg középiskolai diákok által szervezett megmozduláshoz szeptemberben csatlakozottszámos más hazai oktatási és tudományos intézet: a pozsonyi Comenius Egyetem és a Szlovák Műszaki Egyetem, a kassai Šafárik Egyetem és a Szlovák Tudományos Akadémia is kifejezte, támogatják a megmozdulást.

A klímasztrájkolók főbb kérései Az éghajlati szükségállapot kihirdetése

2040-re elérni a karbonsemlegességet

A klímaválság miatti megoldások nemzetközi szinten

Áttérés a decentralizált, szénmentes energiatermelésre

A közlekedésben az alacsony szén-dioxid-kibocsátású vagy karbonmentes megoldások támogatása

Szlovákia ne támogassa a fosszilis tüzelőanyagok kitermelését és annak fejlesztését

Az ország területének 10 százalékának érintetlen, védett területté való nyilvánítása

Áttérni az ökologikus mezőgazdaságra

„A klímaválság olyan veszély, amely mindannyiunkat érint, kivétel nélkül. Tekintet nélkül nemre, korra, foglalkozásra vagy bőrszínre. Ez közös ügyünk, és közösen kell sürgetnünk a gyors és hatékony lépéseket, amelyek segítenek megbírkózni ezzel a válsággal” – írják a szervezők. Pozsonyon kívül Kassán, Zsolnán és Besztercebányán is utcára vonulnak ma a klímaválság miatt.



Kuciakra is emlékezünk

A Za slušné Slovensko szintén mára szervezett megmozdulást, 18 hónappal Ján Kuciak és menyasszonyának meggyilkolása után, összesen 13 hazai és hat külföldi városban. A pozsonyi tüntetést ezúttal nem a Szlovák nemzeti felkelés terén, hanem a Szabadság téren tartják majd hat órától.