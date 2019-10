Haščák: Legyen minden nyilvános!

Robert Fico, a Smer elnöke nem hajlandó kommentálni a Gorilla-hangfelvételt, de szorgalmazza az ügy kivizsgálását. Továbbra is állítja, hogy semmi törvénybe ütközőt nem követett el, és tagadja, hogy a Smert illegálisan finanszírozták volna.



„Nem szándékozom elbagatellizálni az ügyet, azt akarom, hogy vizsgálják ki” – hangsúlyozta Fico. A pártelnök úgy véli, a hangfelvétel tartalmát tekintve „nem minden ül”.

Fico beismerte, hogy korábban többször is találkozott Haščákkal, de soha semmi konkrét dologról nem egyeztetett vele. A média képviselőit azokhoz a politikusokhoz irányította, akik akkor kormányoztak. Név szerint Mikuláš Dzurindát, Pavol Hrušovskýt és a jelenlegi koalíciós partnerét, Bugár Bélát említette.



Haščák a Gorilla-ügy felgöngyölítésén dolgozó rendőröktől kérte a teljes nyomozati akta és minden, ezzel összefüggő dokumentum közzétételét, de arra is felszólította a nyomozókat, hogy az üggyel kapcsolatban mielőbb hallgassák ki őt is.

Parlamenti kerekasztal

Az OĽaNO, az SaS és a Sme rodina ellenzéki párt arra szólította fel Peter Pellegrini (Smer) miniszterelnököt, hogy jövő hétre hívjon össze egy kerekasztalt a parlamenti pártok számára, hogy megvitassák, hogyan tudnák megoldani a rendőrség, a bíróságok és az ügyészségek megtisztítását. Amennyiben Pellegrini nem hívja össze a kerekasztalt, az ellenzék rendkívüli ülést fog kezdeményezni a kormányfő leváltására.



Az új pártok nem vettek részt a közös sajtótájékoztatón, Richard Sulík, az SaS elnöke megerősítette, sem Miroslav Beblavýt (Spolu), sem Veronika Remišovát (Za ľudí) nem hívták.

Tüntet az ország

A Za slušné Slovensko (Tisztességes Szlovákiáért) mozgalom péntekre négy kontinensen hirdetett megmozdulásokat. Itthon kilenc városban vonulnak utcára az emberek, hogy ezúttal igazságos Szlovákiát követeljenek.Ű



A Za ľudí pénteken 17 órától a pozsonyi Szabadság téren a Gorilla-felvételből, valamint a Marián Kočner és a volt főügyész, Dobroslav Trnka közötti nemrég nyilvánosságra került hangfelvételből is nyilvánosan leenged néhány részletet.

(szh, Denník N, TASR)

Az Új Szó kiadója a Penta Investments tulajdonában lévő News and Media Holding.