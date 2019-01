Kiska Zalabai Gyula növénynemesítőt is kitüntette 

Hogyan fogadta a kitüntetés hírét?



A hír meglepett, ugyanis, elődöm, Dr. Bartalos Menyhért 1983-as kitüntetése óta növénynemesítő Szlovákiában nem kapott semmilyen hasonló elismerést. Úgy gondolom, hogy az azóta eltelt időszakban is nagyon sokan megérdemelték volna a kitüntetést. Így ez az elismerés nemcsak nekem szól, hanem minden elődömnek, minden volt és jelenlegi kollégámnak is. Sajnos a növénynemesítés és az agrárkutatás az állami intézmények figyelmét nagymértékben elkerüli. Emiatt versenyhátrányt is szenvednek a szlovákiai növénytermesztők. Ezután a kitüntetés után talán egy kicsit több figyelem fordul majd a kutatás, nemesítés és fejlesztés felé.



Mit tart a legnagyobb eredményének?



Nekünk, nemesítőknek az a feladatunk, hogy a kor kihívásainak megfelelő növényeket állítsunk elő a termesztők számára. A fajták ugyanis elévülnek, a termesztők igényei és a klíma is változik, ezért kell állandóan új fajtákat fejlesztenünk. Az így létrehozott növényfajtáknak például nagyobb a termőképessége és a betegségekkel szembeni ellenállása. A rendszerváltás óta azonban egy nagyon nehéz időszakon ment keresztül ez a szakma. Szlovákiában a növénynemesítő állomások legalább 80 százaléka megszűnt. Én sikernek könyvelem el, hogy mindezek ellenére mi folyamatosan bővíteni tudtuk a növénynemesítési programjainkat és állandóan növekedési pályán vagyunk. Az összes általunk nemesített növény valahol az én gyermekem is. Minden nemesített növényfaj esetében más-más kihívásnak kell megfelelni. Ha jól számolom, több mint 50 fajtának a nemesítésében vettem részt. A legfontosabbak ezek közül az őszi búzák. Nagy sikernek tartom azt is, hogy az én ösztönzésemre újítottuk fel a durumbúzának a nemesítését még 1983-ban, aminek a termesztése Szlovákiában aztán meg is honosodott. A búza és a rozs keresztezéséből létrehozott tritikálé, a tavaszi búza, de a tavaszi zab egy fajtája is a nemesítési sikereink közé tartozik. A mottónk: "Kenyérrel is él az ember".



Pályakép

Zalabai Gyula Ipolyságon született. A nyitrai mezőgazdasági főiskolán végzett 1983-ban, ahol 1995-ben PhD. fokozatot szerzett. Az egyetem elvégzése után a Felsővámos község határában lévő sósszigeti növénynemesítő állomáson kezdte meg pályáját, ahol a mai napig dolgozik, immáron igazgatóként.