Kiska nem tart igényt két fizetésre

Pozsony | Anrej Kiska volt köztársasági elnök nem tart igényt két fizetésre. Ha két bért kapna az államtól, a rászorulók között osztaná szét a pénzt, mint ahogyan az elnöki fizetését is - derül ki a közösségi hálón írt bejegyzéséből, amelyben Peter Kresák (Most-Híd) parlamenti képviselő kijelentéseire reagál. Kresák megfosztaná előjogaiktól azokat az exelnököket, akik mandátumuk lejárta után magas politikai funkciót vállalnak.

„Nem az előjogok és a nem a pénz miatt veszek részt a politikai életben. Az elnöki fizetésemet, összesen 300 ezer eurót szükséget szenvedő családok között osztottam szét. Természetesen soha nem vennék fel dupla fizetést az államtól. Azt a pénzt is szétosztanám” – jelentette ki Kiska.

Kiska hozzátette, a testőrséget nem ő kérte, a parlamentnek pedig nem szükséges törvényt hoznia arról, milyen megszólítás jár ki a volt elnököknek. „Kresáknak és a kormánykoalíciónak inkább az egészségüggyel, a korrupció elleni harccal, az oktatásüggyel és sok más dologgal kellene foglalkoznia, olyasmivel, ami sokmillió embert foglalkoztat” – közölte.

Kresák arra emlékeztetett, hogy a törvény értelmében a köztársasági elnöknek élete végéig képviselői fizetés és az „elnök úr”, „elnök asszony” megszólítás jár, valamint – ugyancsak élete végéig – autó és sofőr. Kresák szerint ezért úgy kell megváltoztatni a jogszabályt, hogy arról az esetről is rendelkezzen, ha a volt elnök például parlamenti képviselő, alkotmánybíró, a Bírói Tanács elnöke, az Állami Számvevőszék vagy a főügyészség elnöke vagy alelnöke lesz. Azon is elgondolkodik, járna-e az exelnöknek ilyen esetben dupla képviselői fizetés, valamint a képviselői mellett az elnöki iroda is, amit mind közpénzből finanszíroznak.

Kresák a törvény módosításában látja a helyzet megoldását.