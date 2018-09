Kiska Masaryk emléke előtt tisztelgett Chicagóban

Chicago | Andrej Kiska államfő és Ivan Korčok, Szlovákia amerikai nagykövete csütörtökön (szeptember 27.) Chicagóban megkoszorúzta T. G. Masaryk emlékművét, így tisztelegve előtte mint Csehszlovákia egyik megalapítója előtt, az ország megalapításának 100. évfordulója alkalmából. Kiska ugyanabban a hotelben volt elszállásolva, ahol száz évvel ezelőtt maga Masaryk, Csehszlovákia első köztársasági elnöke is lakott.

„Nagyon kellemes érzés volt azon a helyen tartózkodni, ahova száz évvel ezelőtt májusban Masaryk is megérkezett, és ahol 150 000 szlovák és cseh ember várta a híreket a készülő új csehszlovák államról. Örülök, hogy néhány hónap eltéréssel bár, de száz évvel később én is ebben a hotelben aludhatok" – mondta az államfő. Kiska Masaryk száz évvel ezelőtti számláját is megkapta emlékbe a hoteltől.

Masaryk emlékművén kívül Kiska a Chicagói Egyetemet is meglátogatta, ahol a diákoknak arról mesélt, hogyan lett köztársasági elnök. Elárulta nekik, hogy valaha ő is az Egyesült Államokban élt és dolgozott, sok más mellett például padlót mosott, ami egyáltalán nem volt egy amerikai álom – tette hozzá mosolyogva.

A Slovak Academy of Chicago nevű központban, ahol a gyerekek szombatonként szlovákul tanulhatnak, sok érdekes kérdést válaszolt meg. Elárulta például, hogy otthon neki is kell krumplit pucolnia, vagy hogy nem akart mindig elnök lenni. Gyerekként sokkal inkább vonzotta, hogy tévés műsorokban ülő néző legyen. Később a bencés egyetemen tartott előadást szlovákoknak, ahol jelenleg is tart a Csehszlovákia létrejöttéről szóló tárlat.

„Igazán szívet melengető érzés, hogy az Egyesült Államoknak ebben a nagyvárosában is van egy darabka az otthonunkból. Azok a szlovákok, akikkel itt találkoztam, már generációk óta Amerikában élnek, és mégis büszkék a gyökereikre, és megtartották a szokásaikat. Nagyon megható volt látni, ahogy a gyerekek táncolnak és énekelnek, úgy éreztem, hogy egy aprócska Szlovákiában vagyok Amerika kellős közepén. Le a kalappal az itteniek előtt" – foglalta össze a benyomásait Kiska.

Kiska a csütörtöki programmal zárta négynapos amerikai útját, melynek során szerdán beszédett tartott a 73. ENSZ Közgyűlésen (VZ OSN), találkozott António Gutteressel, az ENSZ főtitkárával, Giorgi Margvelasvili grúz államfővel, valamint Petro Porosenko ukrán államfővel.