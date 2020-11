Kinyithatnak a színházak, a templomok, a fitneszközpontok

A miniszterelnök a közösségi hálón tájékoztatott a döntésről.

Matovič tájékoztatása szerint hétfőtől (november 16.) nyitva lehetnek legfeljebb 50 százalékos kihasználtság mellett a színházak, a mozik és a templomok.

A fitneszközpontok és az uszodákis kinyithatnak de max. 6 személy számára és 15 négyzetméterenként maximum egy fő lehet egyszerre a helyiségben.

A kormányfő elmondása szerint elkezdődhet a szlovák jégkorongbajnokság és a labdarúgó bajnokság is, de egyelőre szurkolók nélkül.

A Szlovák Püspöki Konferencia (KBS) üdvözölte a templomok megnyitásáról szóló döntést. „Ha ez igaz, akkor nagyon boldogok leszünk. Nehéz időkben rendkívül fontos, hogy a hívők lelki megerősítést kapjanak" - reagált Martin Kramara, a püspöki konferencia szóvivője. Hozzátette: továbbra is érvényes a felszólítás, hogy az idősek, a betegek és a veszélyeztetett csoportba tartozók várjanak még a templomlátogatással. Hozzátette, figyelmeztetést fognak kiadni a papok és hívők számára, hogy továbbra is szigorúan tartsák be a higiéniai előírásokat.