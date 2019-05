Kifelé tart Orbán az Európai Néppártból

Matteo Salvini „szöget vert a bevándorláspárti politikusok koporsójába”, és Magyarország ugyan „kisebb szöggel”, de szintén csatlakozott ehhez a „művelethez” – idézte az MTI Orbán Viktor szokásos péntek reggeli rádióinterjúját, egy nappal azután, hogy a magyar kormányfő találkozott a Liga elnökével, Matteo Salvini olasz belügyminiszterrel, miniszterelnökhelyettessel. Mint a Népszava korábban megírta, Salvini látogatása csak az első fejezete volt annak a tárgyalássorozatnak, aminek keretében Heinz-Christian Strache, az Osztrák Szabadságpárt elnöke, alkancellár is Budapestre jön, ő hétfőn érkezik.



Együttműködés a Ligával



A baloldali magyar napilap értékelése szerint az, hogy Orbán Viktor az EP-választási kampány közben a Fidesz pártcsaládjával, a Néppárttal rivális politikai formációk vezetőit fogadja, egyértelműen azt mutatja, hogy már inkább az EPP-n kívül képzeli el saját jövőjét. Orbán nem is nagyon hagyott kétséget efelől, hiszen Salvinivel folytatott megbeszélései után azt mondta: a Fidesz jövője azon múlik, hogy a Néppártban a választás után a bevándorlást támogató, vagy azt ellenző erők kerülnek-e többségbe, és hogy maga a Néppárt „összeköti-e magát a halódó baloldallal, amely egyre több szavazót veszít”, vagy pedig tőle jobbra keres politikai szövetségeseket. Orbán még azt is hozzátette: tisztában van vele, hogy kisebbségben van jelenleg álláspontjával az EPP-ben. Orbán még azt is mondta, nem érdekli a Néppárt vezetőinek véleménye, ő személy szerint mindenképpen együttműködésre törekszik majd a Ligával.



Néppárti nem



A Néppárt vezetése ugyanakkor már korábban világossá tette, hogy sem a Liga és az FPÖ jelenlegi pártcsaládjával, a Nemzet és Szabadság Európája frakcióval nem hajlandó együttműködni, sem semmilyen más formációval, aminek a létrehozásán jelenleg is dolgozik Salvini. Innentől nehéz másra gondolni, mint hogy Orbán Viktor igyekszik előkészíteni a Fidesz távozását a májusi választás után. Erre utal, hogy lapunk munkatársának korábban fideszes politikusok arról beszéltek: a német konzervatív pártokkal folytatott viszony a kulcstényező abban, hogy Orbán hogyan dönt a Fidesz jövőjét illetően az EPP-ben.



Merkel beszólt



Csakhogy ma már egyre nyíltabb az ellentét, a jelek szerint már Orbánt sem foglalkoztatják a következmények. Salvini budapesti útja után ugyanis már éppen a legfontosabb szövetségesnek számító CDU és CSU részéről érkeztek kemény kritikák. Angela Merkel például szokatlan módon egy afrikai körút közepén is fontosnak érezte, hogy megszólaljon, a Spiegel szerint ismét egyértelműen kizárta, hogy bármilyen együttműködés elképzelhető populista jobboldali pártokkal a választás után, egyben teljes támogatásáról biztatta Manfred Weber frakcióvezetőt, aki ugyanezt hangsúlyozza rendszeresen.

A CSU vezetője, Markus Söder pedig azt mondta, világos, hogy nincs és nem is lehet együttműködés a jobboldali populista pártokkal. Merkelt ugyan már „egy kifutó garnitúrájú politikusnak” tartják a Fideszben, azt viszont nehezebben tudják negligálni, hogy a CDU új elnöke, Annegret Kramp-Karrenbauer is beszólt Orbánnak. Ő azt mondta, „ha Orbán még jobban eltávolodik az EPP-től, nem lesz visszaút a számára”.



Kifelé a Néppártból



Salvini látogatása egyébként már átütötte a világsajtó ingerküszöbét is, a látogatással foglalkozott a The Times, a Financial Times és a New York Times is, valamennyi értékelés arról szól, hogy Orbán kifelé tendál a Néppártból. Az ilyen kritikákra Orbán Viktor a már idézett rádióinterjúban úgy reagált, hogy egyes európai államok vezetői túl könnyen használnak durva kifejezéseket más országok vezetőire, nem veszik figyelembe, hogy ez tiszteletlenség velük és a választóikkal szemben. Példaként említette erre a budapesti Salvini-látogatás egyes német kommentárjait, és hogy az egyik magyarországi ellenzéki EP-listavezető gazembernek nevezte az olasz miniszterelnök-helyettest és a lengyel kormánypárt fejét.



„Gyenge ember”



Német politikusokkal kapcsolatban külön megjegyezte, hogy minden erkölcsi gátlás nélkül mondanak nem elfogadható stílusú ítéletet más országok politikusairól – írta az MTI. Az EP-választásról Orbán Viktor azt mondta: nagy jelentősége nem a pártcsaládoknak, hanem a leendő európai bizottsági és tanácsi elnök személyének van, az a kérdés, hogy ők bevándorláspártiak vagy bevándorlásellenesek lesznek. A kifejezés talányos, mert fideszes politikusok mindig úgy beszélnek Weberről, mint egy „gyenge emberről”, aki kiszolgáltatja magát a bevándorláspárti politikai erőknek, még ha ő maga nem is feltétlenül támogatja a migrációt. Van ugyanakkor egy érdekes retorikai egybeesés Orbán és legnagyobb politikai ellenfele, JeanClaude Juncker között: a Salvini látogatás után Orbán úgy jellemezte az európai politikai elitet, mint egy „politikusi elfekvőt”, olyan embereket, akik „elveszítették az akaratukat”, Juncker pedig azt mondta, „Európa elveszítette a libidóját”. Legalább ebben egyetértenek a jelek szerint.