Kielégítő Robert Fico állapota, a vékonybelét öt helyen sértették a lövedékek

Erik Kaliňák (Smer) a Postojnak elmondta, hogy öt helyen sértették meg a miniszterelnök vékonybelét a rá leadott lövések. A smeres képviselő egy kiszucaújhelyi találkozón nyilatkozott a lapnak, ahol elmondta, a besztercebányai kórház orvosai szinte csodát tettek Fico állapotának javítása érdekében. Erik Kaliňák arról is beszélt, hogy a műtét után továbbra is szükséges Fico hasüregének átöbítése, hogy elkerüljék a fertőzés és az abból adódó vérmérgezés veszélyét. A fertőzést antibiotikumokkal is igyekeznek megelőzni. A merénylet óta ez az első alkalom, hogy a kormányoldal képviselői részleteket közölnek a miniszterelnök egészségi állapotáról.

Robert Ficót május 15-én lőtte meg egy 71 éves férfi a nyitrabányai (Handlová) kihelyezett kormányülés után. A Speciális Büntetőbíróság elrendelte a gyanúsított, Juraj Cintula vizsgálati fogságba helyezését.