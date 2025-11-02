Kiderült, tényleg kaphatunk-e pénzbírságot, ha túl gyorsan sétálunk az úton

A parlament október 28-án elfogadta a közúti közlekedésről szóló törvény módosítását, amelyben többek között a gyalogosok sebességét is korlátozták 6 km/órában.

A javaslatot benyújtó Ľubomír Vážny (Smer) képviselő szerint a változtatásra azért volt szükség, mert egyre nagyobb számban jelennek meg a forgalomban elektromos rollert, kerékpárt és egyéb, segédmotorral felszerelt járműveket használó személyek.

