Tiszta vizet öntött a pohárba a rendőrség.
Kiderült, tényleg kaphatunk-e pénzbírságot, ha túl gyorsan sétálunk az úton
A parlament október 28-án elfogadta a közúti közlekedésről szóló törvény módosítását, amelyben többek között a gyalogosok sebességét is korlátozták 6 km/órában.
A javaslatot benyújtó Ľubomír Vážny (Smer) képviselő szerint a változtatásra azért volt szükség, mert egyre nagyobb számban jelennek meg a forgalomban elektromos rollert, kerékpárt és egyéb, segédmotorral felszerelt járműveket használó személyek.
