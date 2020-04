Kevesebben vállalkoznak

„Tavaly nagyjából 60 ezren váltották ki a vállalkozói engedélyüket, csupán 30-cal többen, mint egy évvel korábban. Ezzel párhuzamosan azonban 52,6 ezren dobták be a törülközőt, vagyis csaknem 10 ezerrel többen hagytak fel az egyéni vállalkozásukkal, mint egy évvel korábban” – nyilatkozta Petra Štěpánová, a Bisnode elemzője. Szerinte azonban az egyéni vállalkozások számának a csökkenése nem tavaly kezdődött. A Bisnode adatai szerint 2015-ben még csaknem 483 ezer egyéni vállalkozó volt az országban, 2017-ben nem egész 480 ezret, 2018-ban 475 ezret, tavaly pedig már csak 462,5 ezret regisztráltak.

„Már most biztos, hogy idén az eddig látottaknál is nagyobb visszaesésre készülhetünk fel, hiszen a koronavírus-járvány miatti megszorítások rengeteg problémát okoznak az egyéni vállalkozóknak, és ezen egyelőre az állami támogatások sem sokat segítenek”

– tette hozzá Štěpánová. Szerinte a látványos zuhanás várhatóan már a nyáron közzétett elemzéseikben is meglátszik.

Az egyes szakmák között azonban már tavaly is látványos különbségek voltak, és várhatóan ez nem lesz másképp idén sem. Tavaly például a biztosítási ügynökök és a pénzügyi tanácsadók adták vissza a legnagyobb számban a vállalkozói engedélyüket. Ebben a szegmensben tavaly alig 3600-an váltották ki az engedélyüket, miközben több mint 5200-an fejezték be a vállalkozásukat. Nagyjából 4700-an adták vissza az engedélyüket az építkezések előkészítésével foglalkozó vállalkozók közül is, ezzel párhuzamosan azonban több mint 7 ezren épp tavaly kezdtek bele ebbe a vállalkozásba.

„A járvány okozta problémák miatt idén azok az egyéni vállalkozók fejezhetik be legnagyobb számban a tevékenységüket, akiknek az elmúlt hetekben kötelezően be kellett zárniuk. Ilyennek számítanak az éttermi szolgáltatások, a masszázsszalonok, az edzőtermek és egyéb olyan szolgáltatások, amelyeknél fontos a személyes kontaktus, és amelyek emiatt most nem működhetnek” – mondta Štěpánová. Hogy pontosan hányan is lehetnek veszélyben, azt egyelőre nem lehet felmérni, Štěpánová szerint azonban egyéni vállalkozóként csak a fodrászüzletekben, kozmetikai szalonokban és ezekhez hasonló szolgáltatásokban több mint 12 ezren dolgoztak a járvány kirobbanása előtt.