Kevesebb volt a szűrővizsgálat a járvány miatt

Sokszor az olyan egyszerű és fájdalommentes vizsgálatok is komoly problémákat előzhetnek meg, mint például a vérnyomásmérés. Ezért is fontos, hogy kétévente legalább egyszer részt vegyünk a szűréseken. - TASR-felvétel

A szlovák egészségügyben már a koronavírus-járvány előtt is elhanyagoltnak számítottak a megelőző szűrések. Az egészségügyi minisztérium különféle kampányokkal igyekezett felhívni a lakosság figyelmét a vizsgálatok fontosságára. A 2019-es évet például meghirdették "a megelőzés évének", majd 2020-ban is folytatni akarták a felvilágosító kampányt, de a koronavírus-járvány miatt az akció végül háttérbe szorult.

A megelőző szűrések szorosan összefüggenek az elkerülhető halálesetek számával, hiszen gyakran olyan egészségügyi problémákra mutatnak rá, amelyeket a páciens még nem is érzékel, viszont már egy komolyabb betegség kezdeti stádiumát jelzik (legyen szó akár daganatos betegségekről, de például a magas vérnyomás is okozhat komolyabb problémákat). Az elkerülhető halálesetek számát tekintve Szlovákia jócskán meghaladja az uniós átlagot.

Nem vesszük komolyan

Az NCZI nemrégiben közzétette a 2020-as év szűrővizsgálatokkal kapcsolatos statisztikáit, és ezekből az látszik, hogy a koronavírus-járvány negatívan hatott az egyébként sem kedvező adatokra.

A legnagyobb visszaesés a mammográfiai vizsgálatok esetében figyelhető meg: 2019-hez képest 26 százalékkal csökkent a számuk. Közel 21 százalékos visszaesés figyelhető meg a fogorvosi szűrővizsgálatoknál, de 18 százalékkal kevesebben látogatták meg a körzeti orvosokat is.

Különösen az utóbbi statisztikában állunk rosszul, nemcsak a visszaesés tekintetében, hanem azért is, mert a háziorvosok által végzett szűrővizsgálatokat a lakosság többsége korábban sem vette komolyan. Az általános orvosokhoz elvileg kétévente egyszer kellene ellátogatnunk. Az NCZI szerint 2019-ben és 2020-ban 100 felnőtt lakosból mindössze 34 ment el a vizsgálatra.

A gyerekeket elvisszük

A gyermekorvosi rendelők statisztikái alapján ki lehet jelenteni, hogy a fiatalkorúak esetében a szülők sokkal komolyabban veszik a megelőzést, mint a saját esetükben. A gyermekorvosi szűrővizsgálatok száma 2019-hez képest csak 2,2 százalékkal esett vissza, ami a többi mutatóval összevetve elhanyagolható különbség.

Az is biztató adat, hogy 2019-ben és 2020-ban a 6 és 14 év közötti gyerekek 94 százaléka részt vett a kétévente szükséges kivizsgáláson. 15 és 18 év között már nagyobb visszaesés figyelhető meg, esetükben ez a mutató 71,7 százalék, de ez még így is duplája a felnőtt korosztályban megfigyelt adatoknak. A felnőttek tehát sokkal jobban odafigyelnek a gyermekeik egészségügyi állapotára, holott a megelőzés a felnőttkorban is legalább ennyire fontos.

A járvány hatása

Ami a jövőt illeti, a szűrővizsgálatok száma feltehetően nem fog növekedni, hiszen a járvány újabb hulláma ugyanakkora méreteket öltött, mint tavaly. Emiatt az orvosok is leterheltebbek, kevesebb idejük marad a betegekre, és valószínűleg a páciensek jelentős része sem szívesen látogat el a rendelőkbe járvány idején.

A koronavírus tehát nemcsak rövidtávú károkat okoz az egészségügyi rendszerben, hiszen minél kevesebb szűrést végeznek, annál kisebb eséllyel sikerül csökkenteni az elkerülhető halálesetek számát.