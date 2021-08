Kereszttűzben a kórházreform

Ez azonban azt is jelentené, hogy jó néhány kórházat át kellene alakítani, és bizonyos kisebb, regionális intézményekben az akut ellátást nyújtó osztályokat elfekvővé alakítanák, ahol a krónikus betegeket hosszú távon kezelnék. Az egészségügyi tárca azzal érvel, hogy nagyon rossz a kórházi ágyak kihasználtsága: túl sok a sürgős eseteknek kialakított ágy, és gyakran kihasználatlanok, az idős betegeket pedig nincs hol kezelni, mivel nincs elég elfekvő.



Tiltakozás



Az osztályok átalakításával értelemszerűen nem értenek egyet azok a kórházak, amelyeket „lefokoznának”, vagyis a sürgősségi ellátást elfekvővé alakítanák. Lapunk is beszámolt róla, hogy Juhász Péter, a rimaszombati kórház sebészfőorvosa tiltakozott a terv ellen, Cziprusz Zolán, az MKP alelnöke és megyei képviselő pedig petíciót indított a jelenlegi állapot megőrzéséért. A Sme napilapban megjelent térkép alapján további kórházakat is átalakíthatnak magyarlakta vidékeken. Ide sorolhatják akár a komáromi, a vágsellyei, a nagykürtösi, a tőketerebesi és a királyhelmeci kórházat is.

Az anyagot egyébként Richard Raši (Hlas), a parlament egészségügyi bizottságának tagja szivárogtatta ki. Peter Pellegrinivel, pártja elnökével tartott sajtótájékoztatót a liptószentmiklósi kórház előtt, amelyre a kiszivárgott információk szerint szintén átalakítás vár. Pellegrini szerint a minisztérium Pozsonyból dönt és a régiók problémáival nem foglalkozik. „Felszólítom a kormányt, hogy hallgassa meg a régiókat, illetve térképezze fel rendesen a helyzetet, és úgy hozzon szakmai döntést, egyébként helyrehozhatatlan káosz lesz” – jelentette ki Pellegrini.



Nem végleges anyag



Az egészségügyi tárca lapunknak eljuttatott közleményében kiemelte: ellentmondásos a Hlas viselkedése, hiszen 2 éve ezek a képviselők még támogatták az akkori miniszter reformtervét. Pellegrini és Raši a 2020as parlamenti választás előtt még a Smer tagjaként kiállt Andrea Kalavská miniszter kórházreformja mellett. A mostani tervezet nagyban hasonlít ahhoz, amelyet végül Robert Fico pártelnök állított le, arra hivatkozva, hogy a választás előtt nem zárnak be semmilyen kórházat. „Arra kérjük az ellenzéket, ne kovácsoljon politikai tőkét olyan témákból, amelyek az emberek egészségének és életének védelméről szólnak. A szlovák egészségügyet hosszú évekig rosszul irányították az említett párt tagjai. A kórházak kiadásai meghaladták a bevételt, és az egészségügyi dolgozók is elégedetlenek voltak. A minőségi betegellátás helyett néhány nagyhal érdekét tartották szem előtt, akik az egészségügyön nyerészkedtek” – üzente Zuzana Eliášová, a tárca szóvivője. Hozzátette: a sajtóban keringő információk egy néhány hónappal korábbianyagbólszármaznak,ésmég nem döntöttek a végleges listáról. „Még mindig zajlik a szakmai vita, minden érintett fél hozzászólhat, továbbra is nyitottak vagyunk minden javaslatra” – zárta a szóvivő.