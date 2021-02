Kereskedelmi Szövetség: oltást az eladóknak, a fertőzöttek ne mehessenek boltba!

Az összes bolt megnyitását, a nyugdíjasok számára fenntartott idősáv eltörlését, a bolti alkalmazottak mihamarabbi beoltását szeretné elérni a Kereskedelmi Szövetség (Zväz obchodu SR). Szerintük azt a kivételt is meg kell szüntetni, amely értelmében a fertőzött személyek a bevásárlás erejéig elhagyhatják a karantént. Az utóbbit a főügyészség is támogatja.

Az összes bolt megnyitását, a nyugdíjasok számára fenntartott idősáv eltörlését, a bolti alkalmazottak mihamarabbi beoltását szeretné elérni a Kereskedelmi Szövetség (Zväz obchodu SR). Szerintük azt a kivételt is meg kell szüntetni, amely értelmében a fertőzött személyek a bevásárlás erejéig elhagyhatják a karantént. Az utóbbit a főügyészség is támogatja.

A szövetség két vezetője, Pavol Konštiak és Martin Katriak hétfő délelőtti sajtótájékoztatóján beszélt arról, hogy indítványuk alapján a Főügyészség tiltakozott a Szlovák Közegészségügyi Hivatal azon rendelete ellen, amely értelmében a koronavírussal fertőzött személyek a bevásárlás erejéig elhagyhatják a karantént. Az ügyészség szerint a rendelettel a hivatal átlépte a jogszabályban meghatározott kompetenciáit, a kérdéses intézkedés törvénysértő, ezért annak törlését javasolják. A közegészségügyi hivatalnak 30 napon belül kell a tiltakozásra reagálnia, és ha igazat ad a Főügyészségnek, 90 napon belül meg kell változtatnia a kérdéses rendeletet. Ha közegészségügyi hivatal nem lép, az ügy az Alkotmánybíróságra kerül. A Kereskedelmi Szövetség vezetői szerint, aki betegsége ellenére boltba megy, akár a veszélyes fertőzőbetegség terjesztésének bűncselekményét is elkövetheti. Katriak ugyanakkor elismerte, lehetnek olyan személyek, akik a szükséges árucikkek beszerzésére nem tudnak megkérni senkit. Szerinte ilyen esetben problémát az önkormányzatoknak és az államnak, esetleg a jótékonysági szervezeteknek kellene megoldania.

Nyisson ki minden bolt!

A Kereskedelmi Szövetség ugyancsak el szeretné érni, hogy szigorú higiéniai feltételek mellett az összes bolt megnyithasson. Jelenleg csak az élelmiszerboltok, a drogériák és a gyógyszertárak tarthatnak nyitva. A szervezet rámutat, a többi bolt által forgalmazott termékek is szükségesek a háztartások és a vállalatok problémamentes működéséhez. Konštiak arról beszélt, rengeteg panaszt kapnak azért, mert a vásárlók nem tudják beszerezni az olyan alapvető termékeket, mint a világítótestek, a szárazelemek, de az tanszerek és irodai kellékek megvásárlása is problémát jelent. "Nem várhatjuk el, hogy az emberek egy villanykörtét e-shopban vásároljanak, majd házhozszállíttassák" - tette hozzá Konštiak.

Töröljék a nyugdíjassávot!

A szakmai szervezet vezetői szerint törölni kellene azt az intézkedést is, amely értelmében 9 és 11 óra között a boltokba csak a 65 évnél idősebb vásárlók léphetnek be. "A boltok 10 órától üresek" - mondta Konštiak, és hozzátette, hogy az intézkedést ezért nem tartják hatékonynak. Tapasztalataik szerint ugyanis az idősek a kora reggeli órákban szeretnek vásárolni. Ezért aztán, ha már ki kell számukra jelölni egy idősávot, a Kereskedelmi Szövetség vezetői szerint ezt 7:30-tól 9 óráig kellene meghatározni.

Oltást az eladóknak!

A Kereskedelmi Szövetség azt kérte több minisztériumtól, de a közegészségügyi hivataltól is, hogy a vásárlókkal közvetlen kapcsolatban lévő eladók kapjanak elsőbbséget az otásra kijelölt csoportok sorrendjében. "Azt szeretnénk, ha az egészségügyi dolgozók és a tanárok után minket oltanának be" - mondta Konštiak. Rámutatott, hogy a nyitvatartó boltok személyzete gyakorlatilag az első vonalban dolgozik, hozzátette, naponta emberek milliói látogatják a boltokat. Katriak elmondta, a több minisztériumnak, köztük az egészségügyi tárcának, de a közegészségügyi hivatalnak is levélben jelezték a kérésüket. "A mezőgazdasági miniszteren, Ján Mičovskýn kívül azonban a többek válaszra sem méltattak minket" - mondta lapunknak Katriak és hozzátette, hozzávetőlegesen 50 ezer személy elsőbbségi beoltásáról lenne szó. A szakmai szervezet vezetői arról is beszéltek, hogy jelenleg a bolti eladók 15-20 százaléka karanténban van, ez pedig az ellátás biztonságát is veszélyezteti. Katriak szerint ez a veszély a vidéki boltokban fokozottan érvényesül.