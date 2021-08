Júliusban már sokkal kevesebb emberéletet követelt a vírus

2021 júliusában összesen 4099 személy hunyt el. Az előző öt év átlaga 4220 haláleset volt, vagyis 13 hónap után most először fordult elő, hogy nem beszélhetünk koronavírus okozta többlethalálozásról.

„A jelentősen javuló járványhelyzetnek köszönhetően idén először júliusban jegyeztünk kevesebb elhalálozást, mint az ötéves átlag. Az elhunytak száma és a többlethalálozás is fokozatosan csökkent az utóbbi hónapokban”

– mondta Zuzana Podmanická, a hivatal népességügyi osztályának vezetője.

A koronavírus az előző hónapban 18 személy haláláért volt felelős. Ez hatalmas javulás az év elejéhez képest: januárban például 3417 elhunytat írtak a fertőzés számlájára. Bár hozzá kell tenni, hogy még csak a harmadik hullám elején járunk, és a vírus csak a következő hetekben fog szétterjedni, az viszont bizakodásra adhat okot, hogy januárhoz képest most sokkal jobbak az esélyeink, hiszen akkor még csak néhány ezer személy volt beoltva, most pedig már több mint 2,1 millió számít teljesen védettnek, ami a lakosság közel 40 százalékát teszi ki. A külföldi kutatások és az eddigi hazai adatok is azt mutatják, hogy a teljesen védett személyek kisebb eséllyel betegednek meg, de ha el is kapják a vírust, szinte biztos, hogy nem lesz súlyos a betegség lefolyása. Valószínűleg ez is közrejátszik abban, hogy bár a heti esetszám lassacskán növekszik, de a kórházban kezelt személyek száma alig változik, és szerencsére a halálozási adatok sem nőnek drasztikusan (az utóbbi 3 napban például egyetlen új halálesetet sem jegyeztek).

Júliusban a koronavírus csak a 11. leggyakoribb oka volt a haláleseteknek. A legtöbb tragédia ezúttal a szív-és érrendszeri megbetegedésekkel hozható összefüggésbe (a halálesetek több mint 46 százalékát ilyen típusú megbetegedések okozták), a második leggyakoribb indokot pedig a daganatos betegségek jelentették (az összes elhunyt 26,1 százalékának halálát okozta a rák).

A júliusi adatokkal kapcsolatban az is jó hír, hogy a 65 év felettieknél, vagyis a legrizikósabb csoportnál sem volt magas az elhalálozás, nagyjából az előző öt év átlagának szintjén volt. A Statisztikai Hivatal arra figyelmeztetett, hogy a 65 és 74 közti korosztály elhalálozásában a második hullám csúcspontján csaknem 100 százalékos növekedést figyeltek meg, vagyis gyakorlatilag kétszer annyi idős személyt hunyt el a vírus miatt, mint az előző években. Szerencsére nyárra ez a statisztika is visszaesett.