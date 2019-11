Jövőre drágul az autóbiztosítás

Az elmúlt 20 évben látványosan emelkedett az országban a bejegyzett gépkocsik száma, de több az olyan autó is, amely kötelező felelősségbiztosítás nélkül közlekedik az utakon. Mivel nőtt a balesetek száma is, a biztosítók úgy döntöttek, szigorítják a biztosítási feltételeket. A fiatal, nagyvárosban élő sofőrök számíthatnak drágább biztosításra.

Pozsony | Az elmúlt 20 évben látványosan emelkedett az országban a bejegyzett gépkocsik száma, de több az olyan autó is, amely kötelező felelősségbiztosítás nélkül közlekedik az utakon. Mivel nőtt a balesetek száma is, a biztosítók úgy döntöttek, szigorítják a biztosítási feltételeket. A fiatal, nagyvárosban élő sofőrök számíthatnak drágább biztosításra.

Azok a sofőrök, akik naptári évre kötnek biztosítást gépkocsijukra, ezekben a napokban kapnak értesítést a jövő évre vonatkozó biztosítási tarifákról. Nagy a valószínűsége, hogy az új biztosítás az eddiginél drágább lesz, s ugyanúgy többet fognak fizetni azok a fiatal sofőrök, akiknek jövőre jár le a gépkocsira megkötött biztosításuk. A drágulásnak több oka van, ám az egyik legfontosabb, hogy az elmúlt három évben fokozatosan emelkedik a káresetek száma, ami jelentős kiadásokat jelent a piacon tevékenykedő biztosítóknak. Ezért is kénytelenek megemelni az árakat, hogy a kötelező felelősségbiztosítás a továbbiakban se legyen veszteséges.

A drágulás másik oka, hogy 2021-től a balesetek után már csak hivatalos szervizben lehet majd megjavítani az autót, ami tovább növeli a biztosítók kiadásait. A tarifák növelésének harmadik oka pedig az, hogy az utóbbi években jelentősen megugrott a nem biztosított gépkocsik által okozott balesetek száma.

A drágulás viszont nem vonatkozik majd mindenkire egyformán. „A mi biztosítónkban is módosítani kellett a kötelező felelősségbiztosítás rendszerén. Jelenleg az autó típusa, a motor teljesítménye, a felhasználás célja, a gépjármű tulajdonosának kora és állandó lakhelye szerint számoljuk ki a tarifát. Az ilyen kombinációval kiszámított biztosítás előnyösebb az olyan tapasztalt sofőröknek, akik korábban nem okoztak balesetet” – nyilatkozta lapunknak Dušan Zámek, a Kommunális Biztosító gépjármű-biztosítási osztályának vezetője.

Hasonló lépéseket tervez a többi biztosító is, a tarifák átlagban csak enyhén, 6–7 százalékkal emelkednek, a fiatal sofőrök viszont ennél jelentősebb drágulásra számíthatnak. Nem lehet átlagosan meghatározni, hogy pontosan mennyivel drágul a biztosítás, ugyanis a végösszeget számos szempont befolyásolja.

Általánosságban elmondható, hogy egy kisebb teljesítményű autó 45 éves tulajdonosa, aki kisebb lélekszámú községben él, 80-tól 170 euróig terjedő biztosításra számíthat, ám a nagyvárosi fiataloktól ennek az összegnek a dupláját is elkérhetik a biztosítók. S bár úgy tűnhet, a biztosítás összege már túl magas nálunk, még így is kevesebbet fizetünk, mint a szomszédos Magyarországon vagy Csehországban; Ausztriában pedig a biztosítás összege eléri a szlovákiai tarifák tízszeresét.



Növekvő gond a nem biztosított autó

Összesen 46 százalékkal emelkedett meg az elmúlt húsz évben az országban regisztrált gépkocsik száma. Az Országos Rendőr-főkapitányság adatai szerint idén szeptember 30-ig 3 274 987 gépjármű volt Szlovákiában, ebből becslések szerint 60–80 ezer gépjárműre nem kötöttek kötelező felelősségbiztosítást. Azt a sofőrt, aki be nem biztosított gépkocsit vezet, 3320 eurós bírság fenyegeti, s ha balesetet okoz, kiadásai jelentősen megugorhatnak.

A kötelező felelősségbiztosításból nemcsak az anyagi károkat, hanem a sérültek gyógyításával összefüggő kiadásokat is térítik, ezért az anyagi megterhelés a be nem biztosított gépkocsi tulajdonosai számára valóban jelentős lehet. Nem számít ritkaságnak, amikor a személyi sérülésekkel összefüggő kárösszeg a százezer eurót is eléri. Ezt főként az egyre fejlődő és drágább orvosi ellátás, illetve a változó jogszabályok okozzák, melyek alapján nagyobb és nagyobb kártérítésekre jogosultak a közúti balesetek sérültjei.

A vonatkozó jogszabályok szerint minden forgalomba helyezett gépkocsira meg kell kötni a kötelező felelősségbiztosítást. Ha olyan gépkocsival okoznak balesetet, amely nincs biztosítva, akkor a keletkezett kárt az erre a célra létrehozott biztosítási alapból térítik a sértettnek, a baleset okozójától aztán bírósági úton vagy végrehajtó segítségével hajtják be a teljes összeget. Az alapot a Szlovák Biztosítók Szövetsége (SKP) kezeli, s ennek adatai szerint tavaly 2700 káresetet kötelező felelősségbiztosítással nem rendelkező gépkocsikkal okoztak. Az alapból összesen 6,7 millió euró kártérítést fizettek ki, ami éves szinten 221 százalékos növekedést jelent. Ez az összeg 2019-ben minden jel szerint még magasabb lesz, az SKP szerint ugyanis idén egy biztosítás nélküli gépjármű okozta baleset után négymillió eurós kártérítést kellett kifizetni az alapból.