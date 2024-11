Jóváhagyták: a rendőrség ezentúl tesztekkel ellenőrizheti, kábítószer hatása alatt áll-e a sofőr

Az idei nyár rekordbevételeket hozott a párkányi fürdőben, de a jövőre induló, 15 millió eurós fejlesztéshez kell is a komolyabb saját tőke. A kormány fürdőket érintő áfaemelését a strandolók is megérzik majd, ugyanakkor az igazgató szerint a Vadas már most is jókora összeget fizet évente a városkasszába. A nyári autós káoszon egy újabb parkolóval enyhítenek.