Jön a szűrés második köre

A tesztelés ezúttal reggel 8-tól este 8-ig tart. A korona.gov.sk hivatalos ügyfélszolgálata lapunknak megerősítette, jövő héten azoknak is friss, negatív koronavírustesztre lesz szükségük, akik nem az ún. vörös járásokban élnek, de oda akarnak utazni. Az ország 79 járásából 45-ben rendelték el az országos tesztelés második körét. A Dunaszerdahelyi járás körül azonban minden régió zöld, tehát azokban nem lesz szűrés. A hivatalos álláspont szerint ennek ellenére, aki jövő héten a környező zöld régiókból egy vörös járást érintve egy másik zöld régióba, mondjuk Komáromból, Dunaszerdahelyen át Pozsonyba utazik, annak is friss tesztet kell csináltatnia.

Az országban összesen 2751 mintavételi pontot létesítenek, 2683 csapat dolgozik majd. Az újabb tesztelést azokban a járásokban rendelték el, ahol az első körben 0,7 százalék felett volt a fertőzöttek aránya.

A vörös járások határán is felállítanak mintavételi pontokat, ahová azokat várják, akik zöld régióban élnek, de valamilyen oknál fogva, például a vörös járásokba, vagy az azokon keresztül való ingázás miatt tesztre lesz szükségük a jövő héten. Ezeket a szűrőállomásokat az önkormányzatok kérvényezhetik.

A tárca azt kérte, az emberek ne sorakozzanak szombaton reggel a mintavételi pontoknál, hogy ne ismétlődjön meg, ami múlt héten történt. Múlt vasárnap a tesztelőcsapatoknak sok helyen alig akadt dolguk. A mintavételi pontokról további információk a www.somzodpovedny.sk honlapon érhetők el. Az akciót irányító védelmi minisztérium szerint ugyanazokon a helyeken tesztelnek majd, mint az előző alkalommal.

Igor Matovič (OĽaNO) miniszterelnök arról beszélt, hogy bárkinek, aki a jövő héten azokban a járásokban szeretne mozogni, ahol megtartják a tesztelés második fordulóját, például a Dunaszerdahelyiben, annak friss, negatív antigén- vagy PCR-tesztre lesz szüksége. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a hétvégén a zöld járások lakói átmehetnek a vörös járásokba, ahol antigéntesztnek vethetik alá magukat, vagy valamelyik hitelesített laboratóriumba rendelhetik be magukat PCR-tesztre.

A vörös járások határán pedig már a hétvégén tesztállomásokat állítanak fel. Hétfőtől a zöld járások központjaiban is mintavételi pontokat létesítenek, így aki a vörös járásokba való utazás miatt, vagy más okból teszteltetné magát, az itt megteheti.

Az országban ugyanis november 14-ig érvényes a kijárási tilalom, ami alól a zöld járásokban tartózkodó személyek akkor kapnak kivételt, ha az országos tesztelés első körében, október 29. és november 1. között kaptak negatív vírustesztet. Az erről szóló igazolásuk november 14-ig érvényes lesz. A vörös járásokban tartózkodókra azonban a kivétel csak akkor vonatkozik, ha a második tesztelési körben, november 7–8-án is negatív tesztet kapnak. A kijárási korlátozás megsértéséért 1000 eurós bírságot szabhat ki a rendőrség, közigazgatási eljárásban keretében 1659 euróig terjedő szankciót róhat ki a hatóság. Az egészségügyi minisztérium csütörtökön közölte: aki nem vett részt az országos tesztelés első fordulójában, az a második körben nem teszteltetheti magát. Rájuk ugyanis vonatkozik a kijárási tilalom, elszigeteltségben kell kivárniuk annak lejártát. Eszerint november 14-éig csak boltba, orvoshoz, vagy a PCR-tesztre vezető útjukra menet léphetnek ki az utcára.

Sólymos László, a Híd elnöke az országos teszteléssel kapcsolatban úgy nyilatkozott, szerinte Matovič és kormánya a Dunaszerdahelyi járás és a környező járások lakosait bünteti a tesztelés második körével. Sólymos rámutatott, hogy a tesztelés második körét az alapján rendelte el a miniszterelnök, hogy a fertőzöttek arányát az ajánlott 1,5 százalék helyett 0,7 százalékban határozta meg. „Emiatt a vörös, északi megyék mellett meg kell ismételni a vizsgálatot a Dunaszerdahelyi járásban is” – jegyezte meg Sólymos, és hozzátette, a környező járások lakosainak is hosszú sorokban kell várniuk, hogy megint leteszteljék őket.

Határellenőrzések

Csütörtöktől Szlovákia 40 határátkelőhelyénél ellenőrzi a rendőrség a koronavírus-járvány megfékezését célzó intézkedések betartását. Az akció célja, hogy ellenőrizzék a szájmaszk viselését, illetve hogy eleget tesznek-e a külföldről érkezők a karanténkötelezettségnek. „Ilyen véletlenszerű ellenőrzésre lehet számítani vasárnapig, valamint az elkövetkező időszakban” – közölte Denisa Bárdyová, az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője. Az ellenőrzés eredményeit a rendőrség a központi válságstábnak továbbítja. November 14-e után azonban arra lehet számítani, hogy egyes határszakaszokon az országba érkezőket antigéntesztnek vetik alá, amelyért hozzávetőlegesen 10 eurót kell fizetni.

Karanténban a miniszter

Karanténba vonult Jaroslav Naď (OĽaNO) védelmi miniszter, miután – Igor Matovič (OĽaNO) kormányfőhöz hasonlóan – ő is kapcsolatba került egy koronavírus-fertőzött személlyel. A szerda késő éjjel közzétett Facebook-bejegyzésében Naď írja, az antigéntesztje ugyan negatívnak bizonyult, de pénteken egy PCR-tesztet is elvégeznek rajta. A váratlan karantén miatt az országos tesztelés második köréről szóló találkozóit és sajtótájékoztatóját is le kellett mondania.

Szerdán 25 halott

Szerdán 12 864 mintán végeztek PCR-tesztet, ebből 1962 esetben mutatták ki a koronavírus-fertőzést – az igazolt fertőzöttek száma így 68 734-re emelkedett Szlovákiában. A gyógyultak száma is nőtt – a szerdai nap folyamán újabb 952 személyt nyilvánítottak egészségesnek, így az országban már 16 426-an épültek fel a betegségből. Huszonöten azonban elhunytak, a koronavírus hazai halálos áldozatainak száma ezzel 286-ra nőtt. A betegséggel összefüggésben 1696 személyt kezelnek kórházban, 1444 esetben már igazolták a koronavírus-fertőzést. 119 beteget az intenzív osztályon kezelnek, 97 mesterséges lélegeztetésre szorul. Eddig összesen 858 479 PCR-tesztet végeztek Szlovákiában.

(mr, czg)