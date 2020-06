Jobban oda kellene figyelnünk arra, hogyan szedjük a gyógyszereinket

A koronavírus-járvány miatt az emberek a legrosszabbra készültek, s az alapvető gyógyszerekből is nagy készletek halmoztak fel. Ennek viszont az lehet a vége, hogy a gyógyszereket nem győzik elhasználni s lejár a szavatosságuk. - Matej Kalina/Plus Jeden Deň

Az utóbbi napokban két olyan felmérés is készült, melyek tanulságai szerint az ország lakosságának jelentős része nem figyel oda eléggé a gyógyszerfogyasztási szokásaira. A szakértők hangsúlyozzák, hogy egészségügyi szempontból ez rendkívül kockázatos. Az alábbiakban összeszedtünk néhány hasznos tanácsot, amire érdemes odafigyelni.

Az egyik felmérést a Pilulka gyógyszertárhálózat rendelte meg, ebben 1762 személyt kérdeztek az otthoni gyógyszerkészleteikről. A válaszok alapján a megkérdezettek 66 százalékának olyan gyógyszerei is vannak otthon, melyek még a korábban előírt kezelésekből maradtak meg. A szakértők szerint ennek az a veszélye, hogy a betegek a használati idő lejárta után is hajlamosak ezekhez a gyógyszerekhez nyúlni, gyakran nem is ellenőrzik a csomagoláson feltüntetett dátumot.

A lejárati idő és a tárolás

Martin Ďuríček, a gyógyszertárhálózat szakértője szerint az is problémát okozhat, hogy a betegek nem tárolják megfelelő módon a készítményeket.

„Minden egyes gyógyszeren megtalálható a lejárati idő és a tárolás módja, vagyis a megfelelő hőmérséklet, vagy akár az is, hogy nem ajánlatos kitenni a gyógyszert túl nagy hidegnek vagy melegnek. Ha a páciens a lejárati idő után használja a gyógyszert, vagy rosszul tárolta, akkor nincs biztosítva a készítmény biztonsága, minősége, sőt a hatékonysága sem”

– vélekedett a gyógyszerész.

A használati idővel kapcsolatban felkerestük a Szlovák Gyógyszerészkamarát (SLeK) is. Ondrej Sukeľ, a szervezet elnöke hangsúlyozta, hogy minden készítmény külső és belső csomagolásán fel van tüntetve a dátum, amire mindenképpen oda kell figyelni.

„A használati idő lejárta után nem szabad szedni a gyógyszert. A kockázat mértéke nagyon széles körű: csökkenhet a gyógyszer hatóanyaga, ami a kezelés kudarcához vezethet, de az is előfordulhat, hogy a készítményben idővel változások lépnek fel, ami a szervezetben különféle nemkívánatos mellékhatásokat idézhet elő”

– figyelmeztetett a kamara vezetője.

A környezetre is veszélyes

A nem felhasznált gyógyszereket a betegeknek vissza kellene vinniük a gyógyszertárakba, hiszen ezek a környezetre is veszélyes hulladékok. A készítményeket az Állami Gyógyszerellenőrzési Hivatal (ŠÚKL) szállítja el, és egy speciálisan erre a célra kialakított égetőberendezésbe helyezi.

A Pilulka felmérése azonban rámutatott, hogy a válaszadók 24 százaléka, vagyis csaknem egynegyede a települési hulladékba dobja a gyógyszereket. A gyógyszertárhálózat szerint erre a következő hónapokban különösen oda kell figyelni, hiszen a koronavírus-járvány miatt idén jelentősen megemelkedett a gyógyszerek iránti kereslet.

"Az emberek a legrosszabbra készültek, és az alapvető gyógyszerekből nagy készletetek halmoztak fel”

– vélekedett Martin Kasa, a Pilulka társtulajdonosa (márciusban mi is beszámoltunk róla, hogy a gyógyszertárakból hiányoznak a lázcsillapítók, valamint a C-vitamin).

A nagy felhalmozásnak viszont az lehet a vége, hogy a sok lejárt gyógyszer a települési hulladékban végzi, ezzel jelentős károkat okozva a környezetnek. A szakértők nyomatékosan arra kérnek mindenkit, hogy a lejárt készítményeket vigyék vissza a gyógyszertárba, vagy adják le kezelőorvosuknál.

A lejárt gyógyszereket ne dobjuk a szemétbe, hanem vigyük vissza a gyógyszertárba, vagy adjuk le kezelőorvosunknál - TASR-felvétel

Ne szedjük ész nélkül

A lakosság gyógyszerfogyasztási szokásaival kapcsolatos másik felmérést a Páciensek Jogvédő Szervezete (AOPP) rendelte a 2muse közvélemény-kutató ügynökségnél. Ebben szintén egy veszélyes jelenségre hívták fel a figyelmet, mégpedig a túlzott gyógyszerhasználatra. A felmérés tanulsága szerint a megkérdezettek 42 százaléka sosem fordult a kezelőorvosához azzal a kérdéssel, hogy mennyi gyógyszert érdemes szednie, esetleg nem kellene-e valamilyen készítményt kihagynia.

„A kezelés biztonságos beállításához fontos, hogy a beteg érdeklődjön az orvosánál és ezzel egyidejűleg tájékoztassa is az összes használt gyógyszerről. Függetlenül attól, hogy a gyógyszereket egy másik orvos írta-e fel, vagy egy vény nélküli gyógyszerről van szó, amelyet a beteg maga vásárolt meg”

– mutatott rá Mária Lévyová, az AOPP elnöke.

Miroslava Snopková, a Szlovák Gyógyszerészkamara alelnöke elmondta, hogy erre a veszélyre leginkább az idős betegeknek kellene odafigyelniük, hiszen az ő szervezetük máshogy reagál, mint a fiataloké, ráadásul nagyobb a valószínűsége, hogy eleve több betegséggel küzdenek. Szintén nagy a kockázat a krónikus betegeknél, akik az adott betegségtől függően valószínűleg egyre több szakorvost is látogatnak.

„Ha az alkalmazott gyógyszerek számát kettőről például megnöveljük hétre, akkor a mellékhatások kockázata akár a hatszorosára is növekedhet”

– jelentette ki Snopková.

Lévyová szerint ezért is fontos, hogy a betegek megértsék: a gyógyulásukért valamilyen szinten ők is felelősek, ezért ne féljenek felkeresni a kezelőorvosukat, és mindig tájékoztassák őket az aggályaikról.

Tippek a gyógyszerhasználathoz Mindig ellenőrizzük, hogy az adott gyógyszernek érvényes-e a használati ideje, hiszen ha lejárt készítményt használunk, akkor akár súlyosbodhat is az egészségügyi állapotunk.

Ügyeljünk arra is, hogy a megfelelő módon tároljuk a gyógyszert. Az ezzel kapcsolatos információk megtalálhatók a gyógyszerhez csatolt használati utasításban.

A lejárt vagy nem használt gyógyszereket ne dobjuk a szemétbe, hanem vigyük vissza a gyógyszertárba, vagy adjuk le az orvosnál. Ezzel kíméljük a környezetünket.

Ha már úgy gondoljuk, hogy túl sok gyógyszert szedünk, jelezzük aggályainkat a kezelőorvosunknak. Arról mindig tájékoztatnunk kell az orvost, hogy milyen gyógyszereket haszná-lunk, még akkor is, ha vény nélküli készítményekről van szó.

Nő a gyógyszerhasználat

Ahogy a Pilulka a sajtóközleményében hangsúlyozza, a gyógyszerek iránti kereslet az utóbbi években egyre inkább növekszik az országban. Az Egészségügyi Információk Nemzeti Központja (NCZI) által frissen közzétett adatokból kitűnik, hogy Szlovákia lakossága 2019-ben 1,903 milliárd eurót költött gyógyszerekre, ez pedig 6,2 százalékos növekedést jelent a 2018-as adatokhoz képest, amikor is 1,79 milliárd eurót költöttünk. A 2020-as adatokban valószínűleg a mostaninál is magasabb számokat produkálunk, a már említett koronavírus-járvány következtében. Ennek ellenére Ondrej Sukeľ szerint nem szedünk több gyógyszert, mint az átlag.

„A gyógyszerek iránti kereslet Szlovákiában megfelel annak a normának, ami a fejlettebb országok esetében is jellemző”

– zárta az SLeK elnöke.