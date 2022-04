Jelentős változások várnak az építőiparra, az önkormányzatok és a Szövetség tiltakozik 

A parlamenti képviselők megszavazták az új építési törvényt és a területrendezési jogszabályt, amelyet a Sme rodina kormányfő-helyettese, Štefan Holý hivatala dolgozott ki. A változtatás célja, hogy jelentősen lerövidítse, egyszerűsítse, egyben központosítsa az építkezések engedélyeztetését. Ugyanakkor az intézkedés korábban jelentős kritikát is kapott, mivel jogköröket von el az önkormányzatoktól. A most elfogadott változat szerint a falvaknak és a városoknak megmaradnak bizonyos kompetenciái, az építkezésekhez kötelező érvényű állásfoglalást adhatnak ki, de egyben minden önkormányzatnak területrendezési tervet kell kidolgoznia. Jelenleg a települések 42 százaléka nem rendelkezik ezzel a dokumentummal, a kidolgozásához szükséges költségek fedezésére egy alapot hoznak létre.

Új hivatal jön létre

Az új jogszabályok 2023 áprilisában lépnek hatályba, de már idén júniusban létrejön az építési engedélyek kiadásáért felelős központi intézmény, a Területrendezési és Építési Hivatal (Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR). Az ezen intézmény alá tartozó építési hivatalok veszik át az önkormányzatok építési osztályainak kompetenciáit. A jogszabály támogatói szerint az önkormányzatoknak eddig ugyanis nem volt megfelelő forrásuk, hogy ezt a feladatot ellássák. Az újonnan létrejövő hivataltól azt is várják, hogy az építésfelügyelet terén is hatékonyabb lesz. Az építési engedélyek kiadását egy egységes elektronikus rendszer segítségével végzik majd.

Minden építkezést, amely hatással lehet a környezetre, a környezetvédelmi minisztériumnak kell engedélyeznie. A törvényekbe bekerült, hogy az illegális építményekért a jövőben büntetést lehet majd kiszabni, illetve ha ezeket nem lehet, vagy érdemes elbontani, akkor állami tulajdonba is kerülhetnek. A tetőterek lakástérré alakítása is engedélyköteles lesz. A jövőben nem lehet majd utólag „legalizálni”, ha egy építményt máshogy kiviteleznek, mint ahogy a tervekben és az építési engedélyben szerepelt.

A Szövetség ellenzi

A Szövetség bírálta a kérdéses változásokat. Mózes Szabolcs, a párt alelnöke a szerdai sajtótájékoztatón elmondta, a két törvény szerintük elfogadhatatlan és káros a polgárok számára. Problémának látják, hogy hatásköröket vesztenek az önkormányzatok, ami szembe megy az Európai Unió ún. szubszidiaritás elvével. Arról is beszélt, az említett elektronikus rendszer létrehozása a Sme rodina környezetének jelenthet olyan lehetőséget, amely során több százmilliós állami megrendeléseket nyerhetnek. „Koncepcionális szempontból is katasztrofálisak ezek a törvények, hiszen további jogszabályokat kellene módosítani, hogy hatályba tudjanak lépni” – mondta. Hibának látják azt is, hogy az építkezésekkel kapcsolatos kompetenciák egy része a környezetvédelmi minisztériumhoz kerül, amely eddig ilyesmivel ilyen mértékben nem foglalkozott. Mindezért arra kérik majd Zuzana Čaputová államfőt, hogy ne írja alá a két jogszabályt.

A ZMOS is elégedetlen

A Szlovákiai Városok és Falvak Szövetsége (ZMOS) is arra fogja kérni Čaputovát, hogy ne írja alá az új építési törvényt, mivel az szerintük csak az ingatlanfejlesztők javát szolgálja. A szervezet csalódásnak nevezte a parlament döntését, a ZMOS képviselői találkozót kérnek a köztársasági elnöktől. „A találkozón konkrét bizonyítékokat tudunk bemutatni, amelyek alátámasztják állításainkat és álláspontunkat” – mondta Michal Kaliňák, a ZMOS igazgatója, hozzátéve, hogy szerintük az új jogszabály az önkormányzatok, így az emberek ellen irányul.