Jankovská nem ismert be mindent, de Ficoról és másokról is vallott

Csütörtökön is folytatódott Monika Jankovskának, a Smer volt igazságügyi államtitkárának kihallgatása, aki több bűncselekmény elkövetését is bevallotta, de nem minden, őt érintő ügyben tanúskodott. A vallomásában Robert Fico, Peter Pellegrini, de Gál Gábor neve is szerepel.

Pozsony/Nyitra | Csütörtökön is folytatódott Monika Jankovskának, a Smer volt igazságügyi államtitkárának kihallgatása, aki több bűncselekmény elkövetését is bevallotta, de nem minden, őt érintő ügyben tanúskodott. A vallomásában Robert Fico, Peter Pellegrini, de Gál Gábor neve is szerepel.

Jankovská szerdai vallomásának 27 oldalas jegyzőkönyvét valaki még aznap este elküldte a sajtónak. A dokumentumból, amely szerkesztőségünknek is a rendelkezésére áll, kiderül, hogyan működött közre Jankovská a bírók lefizetésében, miként próbálta befolyásolni a bírósági döntéseket a Kuciak-gyilkosság megrendelésével vádolt Marián Kočner, vagy éppen a Smer érdekeinek megfelelően. Egy alkalommal a nő maga vitte a kenőpénzt Kočnertől Gabriela Buľubašová bírónőnek. Jankovská az őt az államtitkári tisztségbe jelölő Smer elnökéről, Robert Ficóról, a Hlas vezetőjéről, Peter Pellegriniről is beszélt, de a vallomásában Gál Gábort (Híd) is megemlíti, aki igazságügyi miniszterként a felettese volt.

Főnök

Jankovská bevallotta, tájékoztatta Ficót arról, hogy a Markíza televízióra kiállított hamis váltók ügyébe be akar avatkozni. Az egykori államtitkár arról is beszámolt a Smer vezetőjének, hogy Kočner a letartóztatása után megpróbálta befolyásolni a Legfelsőbb Bíróságot annak érdekében, hogy a törvényszék engedje őt szabadon. Az ügyében döntő szenátus három tagjának fejenként 100 ezer eurót adott volna. Ezt azonban Jankovská, a vallomása szerint, már nem merte közvetíteni. Kočner Ficón keresztül is próbálkozott azzal, hogy rávegye Jankovskát a szenátus tagjainak befolyásolására. „Holnap felhív téged a Főnök” – írta Kočner Jankovskának, a Főnök alatt pedig Ficóra gondolt. A Smer vezetője be is rendelte az államtitkárt. Amikor a nő megérkezett a párt pozsonyi székházába, összefutott Norbert Bödörrel.

„A Főnök után mész. Ő majd mindent elmond neked”

– közölte Bödör Jankovskával. Az egykori államtitkár azt állítja, Ficóval Kočner szabadon engedéséről nem is beszéltek, amiből Jankovská arra következtetett, hogy a nagyvállalkozó őrizetbe vételét nem fogják megakadályozni.

A Főnök nem fél?

Fico csütörtökön délutáni sajtótájékoztatóján arról beszélt, szerinte nincs mit kommentálnia a vallomáson. Egyben megismételte korábbi kijelentését, miszerint Jankovská államtitkárként jó munkát végzett. Arról azonban, hogy milyen konkrét büntetőügyek iránt érdeklődött, nem tudott. Fico szerint a mostani eljárások célja, hogy a Smert kriminalizálják.

A pártelnök beismerte, Jankovskával sokszor találkozott, főleg szakmai ügyekkel foglalkoztak. „Nem látok rá okot, hogy itt magyarázkodjak arról, kivel, mikor találkoztam” – jelentette ki Fico azzal, hogy ez mindaddig érvényes, amíg valamilyen büntetőjogi felelőssége fel nem merül. Tagadta, hogy befolyásolta volna a televíziós váltók ügyét.

Arra a kérdésre, hogy Kočner kapcsolatba lépett-e vele, Fico azt mondta, a nagyvállalkozó őrizetbe vételéről nem beszélt senkivel. A Smer vezetője ugyanakkor elismerte, hogy ismeri és találkozott is Bödörrel, nem zárta ki, hogy a férfi a párt pozsonyi székházában is járt. Bödört korrupciós ügyben gyanúsítják, vizsgálati fogságban van. Fico kijelentette, továbbra sem tervezi, hogy beismerő vallomást tesz. „Én nem félek” – válaszolta arra a kérdésre, tart-e attól, hogy egy reggel rendőrkommandó töri rá az ajtót.

Milan Laurenčík (SaS), a törvényhozás alelnöke csütörtökön felszólította Ficót, hogy mondjon le parlamenti mandátumáról. Laurenčík szerint Fico okkal fél attól, mit tereget ki róla Jankovská, és mikor viszi el őt a rendőrség. „Fico jól tenné, ha lemondana a képviselői mandátumáról, és így megspórolná a szégyent, hogy a parlament esetleg jóváhagyja a letartóztatását” – tette hozzá Laurenčík.

Pellegrini és Gál

Jankovská Pellegrininek is beszámolt arról, hogy befolyásolni szeretné a váltóhamisítási per kimenetét, de a Hlas elnöke azt állítja, nem emlékszik a találkozóra.

A volt államtitkár a vallomásában arról is beszámol, hogy miután Kočnert vizsgálati fogságba vették, Gál Gábor igazságügyi miniszter magához hívatta őt. „Azt mondta nekem, hogy miattam és Maruniaková miatt nyomás alatt van” – vallotta a vizsgálótisztnek Jankovská azzal, hogy Gált emiatt a polgári titkosszolgálat, az SIS munkatársai, de még az amerikai nagykövetség megbízottja is megkereste. Ezek a személyek Jankovská szerint azt kérték a minisztertől, hogy a váltóügyben bíráskodó Zuzana Maruniaková ellen indítson fegyelmi eljárást, s őt mint államtitkárt pedig állítsák félre. Jankovská a vallomásában azt állítja, nem tájékoztatta Gált arról, hogy a váltóügybe be akar avatkozni. Az ügyben megkerestük az egykori minisztert, aki annyit mondott, nem szeretné az ügyet kommentálni, majd mielőtt feltehettük volna kérdéseinket, letette a telefont.

A kérdéses ügyben végül Kočnert és Pavol Ruskót idén februárban váltóhamisításért 19 év letöltendő börtönbüntetésre ítélte a bíróság. Az ítélet nem jogerős, de mindkét vádlott jelenleg börtönben ül.

8 hónapja hűvösön

Jankovská több mint 8 hónapja van vizsgálati fogságban, a szerdai vallomása során hat órán keresztül hallgatták ki a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) nyitrai központjában. Csütörtökön újra a vizsgálótiszt elé állt, hogy folytassa a tanúskodást.

Azt állítja, nem minden ellene felhozott pontban tehet beismerő vallomást, mert egyes bűncselekmények másként történtek, mint azt a nyomozati aktában megfogalmazták. Közölte, nem a pénzért követte el a bűncselekményeket, hanem a Smer pártnak és barátjának, Kočnernek akart segíteni. A nagyvállalkozó feltört Threema-üzenetei azonban másról tanúskodnak. Kočner és Jankovská többször beszélt kenőpénzről olyan szövegkörnyezetben, hogy annak a címzettje az egykori államtitkár lehetett.