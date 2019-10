Jachton készült szexfotót és szexvideót tettek közzé Győr fideszes polgármesteréről

A blog súlyos állításokat fogalmaz meg a politikusról és a vele baráti viszonyban álló ismert helyi ügyvédről, Rákosfalvy Zoltánról. A poszt írója annyit fűzött a képhez – amelybe egy másik, fekete hajú nő is belelóg, nem lehetetlen, hogy a képet is ő csinálta –, hogy gondolkodjon el mindenki, miből futja Borkainak ilyen legalább 15 millió forintos bulikra, valamint hozzátette, hogy folytatja, és „még több akciót” ígért.

Az Ördög Ügyvédjének nevezett blog korábban arról írt és mutatta be fotókon, hogy a politikus és ügyvédtársa egy hajón mulat lányok – a szerző állítása szerint prostituáltak – társaságában. A blog szerint egy horvát hajókiruccanásról van szó, amit részletesen dokumentált, és azt írta, hogy ezeket a részleteket folyamatosan meg is osztja a nyilvánossággal. Írt arról is, hogy az utazás résztvevői szexeltek és kábítószert fogyasztottak, most az előbbit fotóval is alátámasztotta. A szőke nőről, akivel Borkai a szexuális aktust folytatja, a rajta lévő öltözet és a felkarján lévő, vélhetően tetoválást rejtő kitakarás miatt ugyanaz, mint akivel a hajó fedélzetén korábban fotózták.

A politikust támadó blog a hajókirándulás mellett korrupcióval és más bűncselekményekkel is vádolta a politikus és az ügyvédet, de konkrét bizonyítékokat nem közölt.

Borkai reakcióként csak egy egymondatos közleményt adott ki, amiben ellenzéki kampánycirkuszról és hazugságokról írt.

