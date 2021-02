Itt a fűtési szezon csúcspontja

A gyors lehűlés miatt a háztartások többségében a fűtőtestek hőfokszabályzóját is magasabb fokozatra csavarják, a nagyobb fogyasztás értelemszerűen költségnövekedéssel jár. - Demecs Péter illusztrációs felvétele

Rég nem látott, rendkívül intenzív hidegfront tört be a régiónkba, a lakások, családi házak kifűtése így még több energiát igényel. Ez azonban nem feltétlenül látszik meg a pénztárcánkon.

A meteorológusok ezúttal nem számolták el magukat: az előrejelzéseknek megfelelően csütörtökön viharos szél, hófúvás kíséretében tört be a szibériai fagyos levegő a régiónkba. A meteoblue.com előrejelzése szerint Dunaszerdahelyen ma a legmelegebb órákban is legfeljebb -4 fok lehet, az erős északi szél miatt a hőérzet azonban -13 fok körül mozoghat. Az ország keleti részében, Királyhelmecen ma délre -8 fokot és -19 fokos hőérzetet jeleznek, és az elkövetkező napokban is zimankós időre számíthatunk.

Teli gőzzel fűtenek

A gyors lehűlés miatt a háztartások többségében a fűtőtestek hőfokszabályzóját is magasabb fokozatra csavarják, a mostani átmeneti lehűlés azonban nem terheli majd meg érezhetően a pénztárcánkat. „A pár napos lehűlésnél sokkal nagyobb gondot okozhat a szlovákiai családoknak az elhúzódó járvány. Egyre többen dolgoznak ugyanis otthonról, és a gyerekek nagy része is digitális oktatásban vesz részt, a korábbiakkal ellentétben így szinte állandóan otthon tartózkodunk, ami a fűtésszámlán is meglátszik” – nyilatkozta lapunknak Eva Sadovská, a Wood & Company befektetési és tanácsadó társaság elemzője. A fűtés ráadásul a legnagyobb energianyelő a háztartásokban. Lenka Buchláková, a Szlovák Takarékpénztár elemzője szerint a fűtés a háztartások által felhasznált energia 68 százalékát nyeli el, 14 százalék jut a vízmelegítésre, 12 százalék a világításra, és nem egész 6 százalék a főzésre. Mivel a legtöbben gázzal fűtenek, így az sem csoda, hogy a háztartási energiamixen belül Szlovákiában 64,5 százalékos a gáz aránya.

Alacsonyabb árak

A jó hír, hogy a nagyobb energiafelhasználással párhuzamosan – többévnyi növekedés után – idén csökkennek a fűtéssel kapcsolatos díjak. Az uniós statisztikai hivatal, az Eurostat adatai szerint a hőszolgáltatás díjszabása legutóbb 2017- ben csökkent, több mint 5 százalékkal. 2018-ban 1,3, 2019-ben 6,5, tavaly pedig 0,4 százalékos drágulást mértek. „Az Árszabályozási Hivatal (ÚRSO) döntései alapján elmondhatjuk, hogy idén átlagosan 4,2 százalékkal csökkenhet a fűtés díjszabása. A nagyobb fogyasztás okozta költségnövekedést így némiképp enyhíti az alacsonyabb díjszabás” – tette hozzá Sadovská. „Az árcsökkentés annak köszönhető, hogy a fűtéshez használt gáz és szén ára is csökkent” – mondta el Ľuboš Lopatka, az MH Manažment vezérigazgatója.

Megéri spórolni

Sadovská szerint pár trükkel azonban a családok is hozzájárulhatnak a fűtésre fordított összeg csökkentéséhez. „Nem szabadna feleslegesen túlfűteni a lakásunkat, hiszen minden egyes fok 5 százalékkal növeli a fogyasztást. A különböző helyiségek a lakásban különböző hőmérsékletet kívánnak meg. A nappaliban az optimális beállítás körülbelül 21 Celsius-fokot jelent, míg a hálószobában 18 fok az ideális. A fürdőszobában a nappalihoz hasonlatos hőfok a megfelelő, ellenben a konyhában elég, ha körülbelül 18 fokra állítjuk a termosztátot” – mondta el a Wood & Company elemzője. Szerinte akkor sem szabadna teljesen kikapcsolni a fűtést, ha elmegyünk otthonról, hiszen a hideg lakás felfűtése többe kerül. Érdemes odafigyelni a nyílászárók hatékony szigetelésére, és a szellőztetésre is. Ha folyamatosan résnyire hagyott ablakkal szellőztetünk, miközben megy a fűtés, az utcát fűtjük. Szellőztetéskor tekerjük le a fűtést, és legfeljebb 3-4 percre tárjuk ki az ablakokat. A rövid, de hatékony módszerrel a falak nem hűlnek ki, és így veszik el a legkevesebb energia.

Sokaknak ugyanakkor nem az a legfőbb gondjuk, hogy miképp takarítsanak meg bizonyos összeget, hanem az, hogy egyszerűen nincs pénzük a fűtésre. „Míg négy évvel ezelőtt a szlovákiai háztartások 4 százaléka volt olyan nehéz anyagi helyzetben, hogy nem tudta megfelelően kifűteni a lakását, az Eurostat legfrissebb adatai szerint ma már a családok 8 százaléka küszködik ezzel a problémával.”