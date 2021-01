Ismét figyelmeztetnek, a negatív antigénteszt nem feltétlenül jelenti azt, hogy az illető nem fertőzött

A minisztérium felszólítja az embereket, hogy viselkedjenek felelősségteljesen, és tartsák be az összes járványügyi előírást. Természetesen mindenkinek szájmaszkot kell viselnie, be kell tartania a védőtávolságot, fertőtlenítenie kell a kezét, gyakran kell szellőztetni, valamint a minimumra kell korlátozni a találkozásokat, még a szabadban is.

Akinek klinikai tünetei vannak, még ha enyhék is, például láz, köhögés, a szaglás vagy az ízlelés elvesztése, esetleg légszomj, haladéktalanul telefonáljon a körzeti orvosának.

Ha valaki kapcsolatba került egy fertőzött személlyel, karanténban kell maradnia, még akkor is, ha a jelenleg zajló tesztelés során negatív lett az eredménye.

Az egészségügyi tárca azt javasolja, hogy ha valaki szoros kapcsolatba került egy fertőzött személlyel, a találkozást követő ötödik napon ismételten végeztessen tesztet. Szoros kapcsolatnak az minősül, ha zárt térben 15 percnél hosszabb ideig voltunk együtt valakivel, akiről később kiderül, hogy fertőzött. A karanténnak legalább tíz napig kell tartania, még akkor is, ha az ötödik napon elvégzett teszt eredménye negatív.

Ilyen esetben is tájékoztatni kell a körzeti orvost.