Ismét értékelték a diákok pénzügyi jártasságát

Szlovákia harmadszorra is becsatlakozott a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) által indított PISA-felmérésbe, melyben 20 ország diákjainak pénzügyi ismereteit tesztelték. Összesen 117 ezer diákot vontak be a kutatásba. Szlovákiában 357 iskola csatlakozott, melyekben 3400 diák képességeit mérték fel. A teszteket 2018 áprilisában végezték.

A pénzügyi tudatosság kutatása során a szakértők arra voltak kíváncsiak, hogy a 15 éves diákoknak mennyire kiterjedtek a pénzügyi ismeretei, és hogy ezt mennyire képesek felhasználni a gyakorlatban (hasonlóan vizsgálták korábban a diákok matematikai, természettudományi és szövegértési kompetenciáit, amelyekről lapunk is beszámolt).

„A felmérés további, nem kevésbé fontos célja az volt, hogy a részt vevő országok eredményeit össze lehessen hasonlítani, és hogy az államok válaszokat kaphassanak a fiatalok pénzügyi szokásaival kapcsolatos kérdésekre”

– áll az oktatási minisztérium közleményében.

Mit mondanak a számok?

A 2018-ban készített felmérés adatai rámutattak, hogy a szlovák diákok pénzügyi képességei elmaradnak az OECD tagországainak átlagától, bár nem sokkal. A szlovák diákok átlagban 481 pontot értek el a tesztekben, az OECD átlaga pedig 505 pont volt. Az oktatási tárca információi szerint hozzánk hasonló eredményeket értek el például az olasz fiatalok is.

A korábbi PISA-tesztekkel összehasonlítva azonban a diákok pénzügyi jártassága egyre inkább fejlődni látszik. A 2015-ös PISA-felméréshez képest a mostani tesztben a diákok átlagban 36 ponttal értek el többet, ami a minisztérium szerint is jelentős javulásnak számít. A 2012-es adatokhoz képest is 11 ponttal javítottunk, bár ez nem tekinthető olyan hatalmas ugrásnak.

Rizikós csoportok

A tesztben külön figyelmet szenteltek azoknak a diákoknak, akik az úgynevezett rizikós csoportba tartoznak. Azokról a diákokról van szó, akiknek rendkívül hiányosak a pénzügyi ismereteik, így értelemszerűen nem is képesek megoldani az ezzel kapcsolatban felmerülő problémákat és feladatokat. A kutatás adatai szerint a megkérdezett szlovákiai diákok 21,2 százaléka tartozik ebbe a csoportba, vagyis ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy minden ötödik diák el van veszve a pénzügyek terén. Az OECD átlagához képest (14,7 százalék) ebben a kategóriában is elmaradtunk, ugyanakkor pozitívan értékelhető az a fejlemény, hogy a 2015ös PISA-felméréssel összevetve a szlovák diákok sokkal jobban teljesítettek. Akkor ugyanis a szlovák diákok 34,7 százaléka (vagyis minden harmadik gyerek) a rizikós csoportba tartozott.

A teljesítményi skála másik oldalán találhatóak a legjobban teljesítő diákok, akik szinte minden problémát képesek megoldani. Belőlük sajnos kevesebb van, a megkérdezett szlovákiai diákok csupán 7,2 százalékát sorolták ebbe a kategóriába. Az OECD átlaga ebben az esetben 10,5 százalék.

Több pénz = tudás?

A PISA-tesztek sajátossága, hogy figyelembe veszik a diákok családjának anyagi helyzetét is, és arra keresik a választ, hogy a jobb anyagi környezet mennyire van hatással a diákok eredményeire. Szlovákia esetében rendkívül látványos különbség figyelhető meg: azok a diákok, akiknek a családja jobb anyagi helyzetben van, átlagban 100 ponttal többet értek el a pénzügyi ismeretekben, mint a rosszabb családi háttérrel rendelkező diákok. Az OECD tagországai közül ebben a tekintetben nálunk van a legnagyobb különbség.

A tesztekből továbbá az is kiderült, hogy a pénzügyi jártasságot a diákok főleg a szüleiktől sajátítják el, a megkérdezett szlovákiai diákok 92,6 százaléka vallotta ezt. A második leggyakoribb tájékozódási forrás az internet, a válaszadók 78,8 százaléka ezt a lehetőséget is bekeretezte a kérdőívben.

A kicsik és a bankok

A szlovákiai diákok egy szempontból alig maradtak el az OECD átlagától: a megkérdezettek körülbelül fele azt mondta, hogy van bankszámlája (az OECD átlaga 54 százalék), és 40 százalékuknak már bankkártyája is van (az OECD átlaga 45 százalék). A szlovák válaszadók 75 százalékáról az is elmondható, hogy már vásároltak valamit az interneten, 40 százalékuk pedig már mobiltelefon segítségével is fizetett.

Gröhling elégedett

Branislav Gröhling (SaS) oktatási miniszter pozitívan értékelte, hogy a szlovákiai diákok pénzügyi kompetenciája az előző felméréshez képest jelentősen javult, hiszen ez a készség manapság rendkívül fontos.

„Úgy vélem, hogy ez az eredmény azoknak az aktív tanároknak is köszönhető, akik saját maguktól kezdek el jobban odafigyelni a diákok matematikai és pénzügyi kompetenciáira. Nagy köszönet járt érte. Ugyanakkor itt az ideje azon is elgondolkozni, hogy a pénzügyi műveltség alapjait miként lehetne integrálni az oktatási folyamatba” – vélekedett az oktatási tárca vezetője.