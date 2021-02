Iskolanyitás, hosszabb karantén, kötelező home office – ilyen intézkedések lesznek a jövő héttől

Az iskolanyitás előtt a tanárokat, a szülőket és a középiskolásokat is le kell tesztelni - TASR-felvétel

Jövő héttől jelentős változások lesznek a járványügyi intézkedésekben: a legfiatalabbak és a végzősök újra visszatérhetnek az iskolába, meghosszabbodik a karantén, a kormány pedig kötelezővé teszi az otthoni munkát azoknál a cégeknél, amelyeknél erre van lehetőség. Most már az is biztos, hogy február 8-tól az úgynevezett Covid-automata szerint irányítják az országot.

Pozsony | Jövő héttől jelentős változások lesznek a járványügyi intézkedésekben: a legfiatalabbak és a végzősök újra visszatérhetnek az iskolába, meghosszabbodik a karantén, a kormány pedig kötelezővé teszi az otthoni munkát azoknál a cégeknél, amelyeknél erre van lehetőség. Most már az is biztos, hogy február 8-tól az úgynevezett Covid-automata szerint irányítják az országot.

A kormány végül jóváhagyta a járványbizottság Covid-automatával kapcsolatos javaslatait, vagyis szigorítják az országos intézkedésekre vonatkozó mutatók határértékét. Három ilyen paramétert vesznek figyelembe: a reprodukciós számot, a fertőzöttek számának heti átlagát és a kórházban kezelt személyek számát. Ennek a három mutatónak az értéke határozza meg, hogy Szlovákia melyik járványügyi fázisban van, és ettől függenek a korlátozások is.

Ahogy Marek Krajčí (OĽaNO) egészségügyi miniszter is elmondta, az ország jelenleg a fekete fázisban található, ami a legsúlyosabbnak számít. Ahhoz, hogy a feketéből a bordó fázisba lépjünk át, az új szabályok értelében a reprodukciós számnak 1,15, a fertőzöttek heti átlagának pedig 4000 alá kellene csökkennie (az automata korábbi változatában elég lett volna, ha a reprodukciós szám 1,3, a fertőzöttek átlaga pedig 3000 alá csökken). Emellett Krajčíék bevezettek még egy feltételt: csakis akkor léphetünk át a bordó fázisba, ha a kórházban fekvő személyek száma 3000 alá csökken.

A Covid-automata korábbi változata - MZ SR

A Covid-automata újabb változata - MZ SR

Még hetekig feketében

Az említett mutatókat azért is érdemes figyelni, mert a bordó fázisba lépés jelentősebb lazító intézkedésekkel járna. Kinyithatnák például a bezárt boltokat, a síközpontokat, a múzeumokat, galériákat, igaz, a belépéshez szükség lenne egy negatív koronavírustesztre.

A reprodukciós számról és a fertőzöttek heti átlagáról minden héten beszámol majd Marek Krajčí (péntek helyett most már keddenként), a kórházban kezelt személyek számát pedig naponta frissítik a korona.gov.sk honlapon. Utóbbinál fontos, hogy azokat a személyeket is ide számolják, akiknél még nem bizonyosodott be, hogy fertőzöttek. A legfrissebb adatok alapján 3626 olyan kórházban fekvő személyről tudunk, akiknél már kimutatták a vírust, vagy a teszteredményre várnak. Ennek a számnak kellene 3 ezer alá csökkennie.

A fertőzöttek heti átlagába a PCR- és az antigéntesztek adatait is beleszámolják. Krajčí tájékoztatása szerint ez a mutató jelenleg 4894-en van, vagyis legalább 895-tel kellene csökkennie, hogy a bordó fázisba léphessünk.

A reprodukciós szám egyelőre nem áll rosszul, most 0,95 és 1,03 között van, vagyis teljesíti a lazítások kritériumát.

Az egészségügyi miniszter ennek ellenére elmondta, ilyen adatok mellett szinte biztos, hogy Szlovákia a következő hetekben még a fekete fázisban marad.

Marad a kijárási tilalom

Ezzel együtt a kormány meghosszabbítja a kijárási tilalmat is, amely eredetileg február 7-én járna le. Mária Kolíková (Za ľudí) igazságügyi miniszter hangsúlyozta: a kijárási tilalommal kapcsolatos kivételeket nem a Covid-automata, hanem a kormány határozza meg. A kabinetnek a késő délutáni órákban össze kellett volna ülnie, ám egyelőre nem érkeztek hírek a tárgyalásról, így értelemszerűen az sem derült ki, pontosan milyen kivételek lesznek február 8-tól.

Kolíková azonban előzetesen elárulta, hogy a kivételek szinte ugyanolyanok lesznek, mint amilyenek ezen a héten is érvényben vannak. A munkába utazás például továbbra is teszthez lesz kötve, valamint a természetbe látogatás is (kivéve a 15 év alatti és 65 év feletti korosztályt, nekik nem kell teszt). Az élelmiszerboltokat, a gyógyszertárakat és a drogériákat valószínűleg továbbra is meg lehet látogatni negatív teszteredmény nélkül.

Az igazságügyi miniszter szerint a jövő héttől is maradnak a mostanihoz hasonló korlátozások - TASR-felvétel

Valamit valamiért

Krajčí elmondta: a Covid-automata szigorítására azért került sor, hogy a gyerekeket végre visszaengedhessék az iskolapadba. Ahogy Branislav Gröhling (SaS) oktatási miniszter már kedden is jelezte, újra megnyitják az óvodákat, az alapiskolák alsó tagozatait, a speciális iskolákat, valamint azokat az évfolyamokat, amelyekre a közeljövőben érettségi vár. Emellett elindulhat az individuális képzés a művészeti alapiskolákban, és folytatódik a tanítás az egészségügyi szakközépiskolákban is.

Az újranyitás feltétele azonban egy 7 napnál nem régebbi negatív teszteredmény, amelyre szüksége lesz az iskola alkalmazottainak, legalább az egyik szülőnek és a végzős diákoknak is; az alsó tagozatosoknak viszont nem.

Gröhling kiemelte, hogy a szülők teszteredményét nem fogják ellenőrizni, de ki kell tölteniük egy becsületbeli nyilatkozatot, melyben elismerik, hogy legalább az egyikük részt vett a tesztelésen.

Az oktatási miniszter továbbá elmondta, ha valamelyik intézmény nem győzi biztosítani a feltételeket, nem muszáj betartani a február 8-i határidőt, kinyithatnak később is. Az iskolák üzemeltetői dönthetnek úgy, hogy az iskolán belül szerveznek mintavételi pontokat, s itt letesztelhetik a szülőket és a diákokat, de megegyezhetnek egy már működő mintavételi pont üzemeltetőjével is.

A maszkviselet az iskolában továbbra is kötelező lesz.

Az oktatási miniszter szerint már nem lehetett halogatni az iskolanyitást - TASR-felvétel

Hátrány

Azoknak a diákoknak, akiket a szülők nem engednek vissza az iskolába, igazolják majd a hiányzást. Ebben az esetben viszont kénytelenek lesznek továbbra is távoktatásban maradni, amelynek minősége attól függ, milyen módon tudja bebiztosítani az iskola. Ha például a diákok többsége már részt vesz a helyszíni oktatásban, akkor nem valószínű, hogy az iskola külön tart majd tanórákat az otthon lévő gyerekeknek is. Ilyen esetben Gröhling szerint az az egyetlen járható út, ha az otthon lévő diákok megkapják a tananyagot és a feladatokat, melyeket a tanárok ellenőrizni fognak.

Az oktatási miniszter hozzátette: ha a szülő ilyen esetben otthon szeretne maradni a gyerekkel, már nem lesz jogosult a járványügyi ápolási díj (pandemická OČR) kérvényezésére.

A tárcavezető arra is kitért, hogy csakis az egészségügyi középiskolákhoz tartozó kollégiumok nyithatnak ki, ám ezekben is komoly higiéniai előírásokat kell betartani (például egy szobában csak egy diák lakhat). A többi diáknak, akik korábban kollégiumban laktak, vagy meg kell oldaniuk az utazást, vagy maradnak a távoktatásban.

Mentális egészség

Svetlana Sithová, az oktatási tárca munkatársa elmondta: az iskolanyitást azért sem lehetett halogatni, mert a diákok mentális egészsége az utóbbi hónapokban rendkívül leromlott. A legfrissebb adataik szerint a 18 év alatti korosztályban 33 százalékkal nőtt azoknak a diákoknak a száma, akiknél depresszióra emlékeztető tünetek jelentkeztek. A kilenc év alattiaknál megnégyszereződtek a mentális problémák, sőt, a 14 év alattiaknál még az öngyilkossági kísérletek száma is megnőtt. Sithová szerint a diákoknak minél hamarabb vissza kell térniük az iskolapadba, ezért is döntöttek úgy, hogy még ilyen súlyos járványhelyzet mellett is megnyitják az iskolákat.

Gröhling viszont azt is elismerte, hogy ha a járvány a következő hetekben megköveteli, akkor újra bezárhatnak az intézmények. Sőt, azokban a járásokban, ahol most is rendkívül aggasztó a helyzet, a regionális közegészségügyi hivatal bezárhatja az iskolát.

Kötelező home office

A változások az iskolák mellett a munkahelyeket is érintik. Milan Krajniak (Sme rodina) munkaügyi miniszter szerdán azt mondta, jövő héttől már kötelező lesz a home office bevezetése azokban a cégekben, amelyeknél a „munka jellege” lehetővé teszi azt. Hogy ez pontosan milyen feltételeket jelent, a tárcavezető egyelőre nem akarta elárulni.

Milan Krajniak szerint ellenőrizni fogják, hogy a cégek betartják-e a home officet. - TASR-felvétel

A kormány a jelenlegi járványhelyzetben eddig is ajánlotta az otthoni munka bevezetését, ám eddig nem volt kötelező. Krajniak szerint az utóbbi hetekben több olyan panasz is érkezett a minisztériumba, hogy a munkáltatók egyszerűen nem voltak hajlandók elfogadni a home office-t, ezért a jövő héttől ellenőrzéseket ígértek a cégekben.

Hosszabb karantén

A koronavírus brit mutációja miatt meghosszabbodik a kötelező karantén hossza is, a fertőzötteknek 10 nap helyett újra 14 napig kell izolációba vonulniuk. Azok, akik külföldről tértek haza, már nem 5 nap után esnek át a kötelező PCR-teszten, hanem 8 nap után, a tőlük vett mintán pedig ellenőrizni fogják, hogy nem az új törzs fertőzte-e meg őket. Azok, akik itthon fertőződnek meg, továbbra is 5 nap után mehetnek a PCR-tesztre.